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Meski Eintracht Frankfurt kembali mengecewakan saat menghadapi SC Paderborn musim ini, ada sedikit alasan untuk bergembira. Niko Ilicevic tampil untuk kedua kalinya dan mulai menunjukkan bahwa ia sudah mampu bersaing di Bundesliga. Ia diprediksi memiliki karier yang sangat gemilang.

"Jika kamu bisa bermain bersama tim senior dan mampu bersaing di Bundesliga pada usia 16 tahun, kamu pasti talenta yang muncul sekali dalam seabad," kata pengamat Sky, Didi Hamann, pada Sabtu. Remaja itu melakoni debutnya dalam kemenangan 3-1 atas HSV pekan lalu setelah pelatih SGE, Adi Hütter, memasukkannya pada masa tambahan waktu. Hanya sehari setelah ulang tahunnya yang ke-16, ia menjadi pemain termuda di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Ilicevic menyamai Youssoufa Moukoko, yang menjalani debut bersama BVB pada 2020 dalam usia yang persis sama.

Saat Frankfurt bermain imbang 2-2 di Paderborn, situasinya ketika Ilicevic masuk jauh berbeda dibandingkan saat menghadapi Hamburger SV. Keponakan mantan pemain Bundesliga Ivo Ilicevic itu menggantikan Ritsu Doan pada menit ke-64, ketika skor 1-1, dengan harapan bisa membawa timnya kembali unggul. Namun, rencana itu segera buyar.

Lilian Brassier lebih dulu menyebabkan penalti (73') setelah Ilicevic gagal melakukan dribel, lalu Elias Baum menerima kartu kuning kedua tak lama kemudian (75'). Pada akhirnya, Frankfurt hanya bisa mengejar satu poin. Pada menit ketiga masa tambahan waktu, Jonathan Burkardt kembali mencetak gol seperti saat gol pembuka 1-0. Kali ini, ia mencetak gol dengan tumit untuk mengubah skor menjadi 2-2. Uniknya, umpan untuk gol itu diberikan oleh kiper Noah Atubolu.

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Rekor Bundesliga apa lagi yang bisa dipecahkan Niko Ilicevic?

Ilicevic pun masih menunggu keterlibatan pertamanya dalam gol. Namun, peluangnya untuk memegang rekor Bundesliga seorang diri masih terbuka. Jika ia mencetak gol setelah jeda internasional saat menghadapi TSG Hoffenheim (21 November), ia akan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah pada usia 16 tahun 21 hari. Sepekan kemudian, dalam duel melawan VfB Stuttgart, ia masih bisa menyamai Moukoko.

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Meski melakukan "kesalahan" sebelum penalti, Ilicevic mampu tampil meyakinkan dengan permainan yang disiplin. Ketika timnya bermain dengan sepuluh orang, penyerang sayap itu lebih banyak dituntut membantu pertahanan. Ia menunjukkan daya jelajah yang baik, sukses dalam kedua tekelnya, dan mencatat akurasi operan yang cukup baik, yakni 70 persen.

Dengan demikian, ia hampir pasti akan kembali mendapat kesempatan bermain sepanjang musim ini. "Saya memperkirakan dia kembali masuk skuad akhir pekan ini. Dia juga pantas mendapatkannya karena berlatih dengan sangat baik. Kami bangga memilikinya di sini," puji pelatih Adi Hütter terhadap pemain ajaib itu sebelum pertandingan.

Getty Images

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Rencana Eintracht Frankfurt untuk Niko Ilicevic

"Kami tidak tahu ke mana kariernya akan berlanjut. Dia tampaknya anak yang sangat bijaksana, memiliki lingkungan yang baik, pelatih yang sangat bagus, serta klub yang sangat bagus untuk berkembang. Semoga dia bertahan di sana selama satu, dua, atau tiga tahun lagi. Itu akan membantunya," kata Hamann sebelum memprediksi: "Setelah itu, tak ada batas bagi pencapaiannya."

Meski demikian, Eintracht ingin membina Ilicevic secara bertahap. "Wajar sekali jika saat ini sorotan terhadapnya begitu besar. Namun, tugas kami juga menjaganya," kata Hütter. Ia mengungkapkan bahwa sang pemain muda bisa mendapat pengalaman bertanding bersama tim usia muda jika tidak memperoleh kesempatan bermain: "Jika proses ini berlangsung, katakanlah, sebulan dan dia sama sekali tidak bermain dalam pertandingan, saya rasa masuk akal untuk menurunkannya sekali bersama tim U21 agar dia mendapat pengalaman bertanding."