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Pernyataan Uli Hoeneß tentang Jamal Musiala masih menjadi perdebatan publik. Kini, Lothar Matthäus juga melontarkan kritik.

Dalam kolomnya di Sky, pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu terutama menyoroti bagian ketika Hoeneß, dengan merujuk pada riwayat medis Musiala, mempertanyakan apakah gaji tahunannya masih sebanding dengan kontribusinya.

"Jika yang dimaksud Hoeneß adalah soal perbandingan antara biaya dan performa, maka di sisi lain gaji Michael Olise khususnya juga harus setidaknya digandakan, kalau bukan dilipatgandakan menjadi tiga kali, karena nilai pasarnya telah naik dari 50 juta euro, jumlah biaya transfernya saat direkrut, menjadi 150 hingga 200 juta euro," tulis Matthäus.

Menurut Matthäus, dalam setiap penandatanganan kontrak, baik klub maupun pemain menanggung risiko tertentu karena "saat menandatangani kontrak, kita tidak tahu ke mana arahnya nanti". Dalam kasus Olise, "arahnya terus menanjak selama satu setengah tahun terakhir", tetapi sisi lain dari situasi itu juga harus dilihat.

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"Jika Musiala dianggap mendapat gaji terlalu besar karena saat ini tidak bisa bermain, maka di sisi lain Olise atau pemain Bayern lain yang tampil melampaui ekspektasi mendapat gaji terlalu kecil," papar analis Sky itu. Karena itu pula, ia memandang pernyataan Hoeneß secara kritis.

Getty Images

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Apa lagi pendapat Lothar Matthäus tentang pernyataan Uli Hoeneß?

Meski begitu, pada dasarnya ia bisa memahami pernyataan tokoh senior Bayern tersebut. Pada Minggu malam dalam acara Sky90, Matthäus mengemukakan teori bahwa Hoeneß sama sekali tidak bermaksud menyerang Musiala lewat pernyataannya, melainkan ingin memberinya motivasi tambahan.

"Dia sedikit menyentilnya. Bukan hanya melindunginya secara berlebihan, tetapi dia juga harus sesekali menghadapi tantangan. Saya rasa Uli sengaja menghadirkan tantangan itu lewat pernyataannya. Menurut saya, tidak masalah dia mengatakan hal seperti itu, karena kita tidak bisa terus memperindah keadaan dan sekadar menunggu sampai Musiala kembali. Dia harus menunjukkannya sekarang. Dia harus melewati ini," jelas Matthäus dalam acara tersebut.

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Setelah mengalami cedera serius saat Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, Musiala berulang kali mengalami hambatan dalam pemulihannya dan sejak akhir September mengalami robekan serat otot. Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan menghadapi musim ini, terungkap bahwa pemain timnas Jerman tersebut mengidap disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans yang berlangsung singkat dan muncul sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik. Absans merupakan salah satu bentuk kejang epilepsi.

Musiala dijadwalkan kembali ke lapangan setelah jeda internasional mendatang, pada akhir bulan, ketika Bayern menghadapi 1. FC Köln pada 21 November. Menurut Hoeneß, pelatih Vincent Kompany, yang baru-baru ini bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena iritasi selaput otak, juga bisa kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan saat itu.

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Musiala baru tampil dalam empat pertandingan musim ini. Ia mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, tanpa kontribusi gol lainnya.