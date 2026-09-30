Dalam sebuah acara di stasiun televisi Prancis Canal+, yang ditayangkan pada Rabu untuk menghormati ulang tahunnya yang ke-40, Giroud mengenang Januari 2018 dalam obrolan santai.

Karena posisinya di FC Arsenal telah tergeser dan ia mencemaskan tempat utamanya di tim nasional Prancis untuk Piala Dunia pada musim panas 2018, Giroud mengincar kepindahan pada bursa transfer musim dingin. Salah satu opsinya: BVB, yang menyatakan minat kepada penyerang yang saat itu berusia 31 tahun tersebut.

Namun, istri Jen pada akhir Januari 2018 melahirkan anak ketiga dari empat anak mereka, putra bernama Aaron - dan karena itu benar-benar menolak pindah. "Lupakan saja," kata Giroud soal kepindahan ke Borussia. "Dia (istri Jen, red.) berkata kepada saya: 'Kalau sekarang kamu membawa saya ke negara lain, ke Jerman - dan lalu juga ke Dortmund ... Maka saya akan membunuhmu," tutur sang penyerang, yang kini bermain untuk OSC Lille, sambil tertawa mengenang ultimatum istrinya.

Mengapa Olivier Giroud pindah ke Chelsea ketimbang ke BVB?

Alih-alih ke Dortmund, Giroud pada akhirnya pindah ke FC Chelsea dengan nilai transfer 17 juta euro, sehingga ia bisa tetap tinggal di London bersama keluarganya. Saat itu ia menjadi bagian dari domino striker: Pierre-Emerick Aubameyang meninggalkan Dortmund menuju Arsenal dan mengambil tempat Giroud di sana, sementara Michy Batshuayi meninggalkan Chelsea dan menjadi penerus Aubameyang di BVB.

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Selain kebahagiaan keluarga, rencana Giroud juga berjalan sesuai harapan dari sisi olahraga. Di Chelsea ia lebih sering bermain sejak awal dan pada Piala Dunia 2018 kemudian menjadi pilihan utama di lini depan dalam perjalanan menuju gelar juara dunia bersama Prancis. Memang, pemain yang sudah 137 kali membela tim nasional itu tidak mencetak gol di turnamen tersebut dan karena itu harus mendengar kritik, tetapi meski tanpa gol ia tetap memegang peran penting dalam tim asuhan pelatih saat itu, Didier Deschamps.

Giroud bertahan di Chelsea selama tiga setengah tahun, sebelum melanjutkan karier ke AC Milan pada 2021. Pada 2024, ia pindah ke Los Angeles FC di MLS, tetapi hanya setahun kemudian penyerang Prancis itu kembali ke Eropa dan sekaligus pulang ke negaranya setelah 13 tahun berkarier di luar negeri. Sejak itu, Giroud mencatatkan 12 gol dalam 50 penampilan kompetitif untuk Lille, sementara kontraknya akan habis pada musim panas mendatang. Setelah itu, sang veteran kemungkinan besar akan mengakhiri kariernya, seperti yang kini ia umumkan di Canal+ dan juga kepada L'Equipe.