"Kalau aku jadi pelatih Ajax, aku nggak bakal mainin dia selama tiga minggu pertama"

Johan Derksen sangat kesal dengan Wout Weghorst pada hari Sabtu. Penyerang bertubuh jangkung itu ditarik keluar oleh pelatih Óscar García setelah babak kedua dan jelas tidak setuju dengan keputusan pelatih asal Spanyol itu untuk memasukkan Don-Angelo Konadu ke dalam pertarungan melawan FC Twente, yang menang 1-2 di Amsterdam.

''Saya sangat kesal dengan Wout Weghorst. Dia memiliki semacam kesombongan yang berlebihan, dan berjalan ke lapangan seolah-olah dia adalah Yesus Kristus,'' kata Derksen pada Senin, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pemain Ajax tersebut dalam acara Vandaag Inside.

Derksen memang melihat Weghorst mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-32. ''Dia menendang bola ke gawang, dia menyelesaikan umpan silang yang bagus. Tapi selain itu, dia tidak berperan sama sekali.''

"Lalu Weghorst diganti, dan muncullah adegan itu. Karena kamera mengarah padanya. Dan ekspresi wajahnya seperti: bagaimana bisa kamu melakukan itu? Pemain terbaik di lapangan, yang bisa mencetak poin untukmu, malah kamu tarik keluar. Tak masuk akal, orang-orang, tak masuk akal," kata Derksen dengan nada sinis mengenai insiden setelah pergantian Weghorst pada menit ke-71.

“Jika saya pelatih Ajax, saya tidak akan memainkannya lagi selama tiga minggu pertama,” kata Derksen kepada pelatih asal Spanyol Ajax. Presenter Wilfred Genee kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kasper Dolberg dan merujuk pada biaya transfer sebesar sepuluh juta euro.

Derksen juga kritis terhadap García. ''Dia sama sekali bukan pelatih top.'' Driessen menimpali dengan mengatakan bahwa perdebatan mengenai apakah pelatih asal Spanyol itu akan tetap memimpin tim Ajax musim depan, bisa diakhiri.