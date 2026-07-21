Legenda Swedia, Zlatan Ibrahimovic, melontarkan kritik pedas kepada pemain Argentina, Leandro Paredes, karena perilaku agresifnya di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, sebelum mengejutkan semua orang dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari pekerjaan sebagai komentator televisi setelah pengalaman yang hanya berlangsung selama satu setengah bulan.

Ibrahimovic mengatakan di saluran "Fox Sports" seraya mengomentari agresivitas Paredes terhadap Eric Garcia dan Gavi: "Paredes bisa berbahagia karena tidak ada pemain seperti saya di lapangan. Kalau saya ada di sana, saya pasti sudah menanduknya dengan kepala saya dan diusir. Itu tindakan yang tidak profesional darinya."

Mantan pemain Barcelona, Juventus, Milan, Paris Saint-Germain, dan Manchester United ini tidak hanya mengkritik pemain Argentina tersebut, tetapi juga mengarahkan serangannya kepada para pemain Spanyol karena tidak turun tangan untuk melindungi rekan-rekan mereka di Stadion MetLife, dengan berkata: "Saya tidak tahu apa yang dilakukan para pemain Spanyol?! Mereka hanya menonton pemain lain memukul rekan setimnya."

Dalam momen yang mengejutkan, Ibrahimovic, 44 tahun, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia komentar televisi, seraya menyampaikan kata perpisahan kepada rekan-rekannya di studio: "Saya sudah banyak berbicara selama satu setengah bulan terakhir, tetapi ini akan menjadi kata-kata terakhir saya. Alexi (Lalas), Thierry (Henry), dan Rebecca (Lowe), terima kasih kepada kalian."

Bintang Swedia yang tampil memukau dalam peran barunya sebagai komentator selama Piala Dunia itu menambahkan: "Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi studio ini dengan kalian. Saya juga berterima kasih kepada Fox, Amerika Serikat, dan semua orang yang telah menonton. Saya berharap kalian menikmatinya sebanyak saya menikmatinya. Ini adalah kunjungan terakhir saya ke studio, bagi saya ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya."

Dengan demikian, Ibrahimovic menutup tirai atas pengalaman singkat namun kontroversial di dunia komentar televisi, meninggalkan jejaknya yang khas berupa keterusterangan dan keberanian yang mewarnai perjalanan sepak bolanya yang luar biasa.