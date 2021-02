Kalahkan RB Leipzig 2-0, Kapten Liverpool Jordan Henderson: Baru Setengah Jalan!

🇸🇳 Sadio Mané becomes the 5th player in history to score 20+ European goals for Liverpool:



🔴⚽️4⃣1⃣ Steven Gerrard

🔴⚽️2⃣4⃣ Mohamed Salah

🔴⚽️2⃣2⃣ Michael Owen

🔴⚽️2⃣0⃣ Ian Rush

🔴⚽️2⃣0⃣ Sadio Mané#UCL