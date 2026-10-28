Bintang Portugal Cristiano Ronaldo memenangi persaingan memperebutkan penghargaan "BOAT" yang digagas oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa dan majalah "France Football", untuk memilih pemain terbaik dalam sejarah para peraih Ballon d'Or, mengungguli rival asal Argentina Lionel Messi dan sejumlah legenda sepak bola.

Menurut situs resmi penghargaan Ballon d'Or, Ronaldo dinobatkan berkat edisi yang dimenangkannya pada tahun 2008, ketika ia masih menjadi pemain Manchester United, sehingga menambah pencapaian baru ke dalam kariernya yang gemilang, setelah memuncaki hasil pemungutan suara penggemar yang digelar melalui situs web Ballon d'Or, dengan biaya sebesar satu euro untuk setiap suara.

Messi, peraih Ballon d'Or sebanyak delapan kali, menempati posisi kedua untuk edisi tahun 2012, sementara Ronaldo juga menduduki posisi ketiga atas gelar penghargaannya pada tahun 2017, dalam pemungutan suara yang ditutup pada dini hari Selasa menjelang Rabu.

ballondor.com

Ronaldo dan Messi memuncaki perlombaan para legenda

UEFA dan "France Football" memberi kesempatan kepada para penggemar untuk memilih pemenang penghargaan "BOAT", yang merupakan singkatan dari frasa "yang terbaik sepanjang masa", dari antara sepuluh pemain yang masing-masing pernah memenangi Ballon d'Or setidaknya dua kali.

Daftar tersebut mencakup Ronaldo, peraih penghargaan lima kali, dan Messi pemilik delapan gelar, di samping pemain Belanda Marco van Basten dan pemain Prancis Michel Platini, yang masing-masing memiliki tiga gelar, serta pemain Belanda Johan Cruyff dengan tiga Ballon d'Or.

Daftar tersebut juga mencakup pemain Brasil Ronaldo, pemain Jerman Franz Beckenbauer, pemain Inggris Kevin Keegan, pemain Argentina Alfredo Di Stefano, dan pemain Jerman Karl-Heinz Rummenigge, setelah masing-masing memenangi penghargaan dua kali.

Ballon d'Or pertama: awal perjalanan Ronaldo

Ronaldo meraih Ballon d'Or pertama dalam kariernya pada tahun 2008, mengungguli Messi dan pemain Spanyol Fernando Torres, selama periode kegemilangannya bersama Manchester United.

Setelah itu, bintang Portugal tersebut menambahkan empat Ballon d'Or lainnya ke dalam rekornya, pada tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017, yang kesemuanya diraih selama kariernya bersama Real Madrid.

Adapun mekanisme pemungutan suara untuk penghargaan "BOAT", mensyaratkan pembayaran satu euro untuk ikut serta, dengan para pemberi suara masuk dalam undian untuk memperebutkan dua tiket menghadiri gala Ballon d'Or tahun 2027.

Perlu diingat bahwa Harry Kane, bintang Bayern Munich dan timnas Inggris, dinobatkan dengan gelar penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026, dan menerima penghargaan tersebut dalam gala yang digelar kemarin lusa, Senin, di kota London.