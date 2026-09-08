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Al-Ittihad v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kalahkan Bono dan Benzema, Mane dan Quinones Bawa Liga Arab Saudi Masuk Sejarah Ballon d'Or

Ballon d'Or
Saudi Pro League
S. Mane
J. Quinones
Y. Bounou
K. Benzema
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Qadsiah
Morocco
Senegal
Arab Saudi
Senegal
Meksiko
Maroko
Prancis

Liga Roshn Melangkah ke Kancah Dunia

Liga Roshn Saudi memasuki sejarah Ballon d'Or lewat pintu terlebar, setelah diumumkannya para nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or untuk pemain terbaik dunia tahun 2026.

Majalah Prancis "France Football" mengumumkan, pada hari Selasa ini, daftar lengkap para nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik di dunia.

Daftar nominasi peraih Ballon d'Or menampilkan kehadiran para pemain dari Liga Roshn Saudi untuk pertama kalinya sejak tahun 2023, yaitu winger Al Nassr asal Senegal Sadio Mane, serta penyerang Al Qadsiah asal Meksiko Julian Quinones.

Tahun 2023 juga menyaksikan nominasi para pemain dari Liga Saudi untuk peraih Ballon d'Or, yaitu kiper Al Hilal asal Maroko Yassine Bounou, dan penyerang Al Ittihad asal Prancis Karim Benzema pada saat itu.

Namun, yang berbeda kali ini adalah bahwa Mane dan Quinones dinominasikan untuk meraih Ballon d'Or berkat penampilan mereka di Liga Roshn Saudi, dan juga bersama timnas mereka, berbeda dengan apa yang terjadi pada Benzema dan Bounou tiga tahun lalu.

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Pada 2023, Benzema dinominasikan untuk meraih Ballon d'Or berdasarkan penampilannya bersama klub sebelumnya Real Madrid, yang ia tinggalkan untuk bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas tahun yang sama, hal yang sama juga berlaku untuk Bounou yang pindah dari Sevilla ke Al Hilal pada waktu yang sama.

Dengan demikian, ini menjadi kali pertama dua pemain dari Liga Saudi benar-benar dinominasikan untuk meraih Ballon d'Or, berdasarkan penampilan mereka pada periode saat mereka bermain di kompetisi tersebut.

Perlu diketahui bahwa Mane sebelumnya telah membawa timnas Senegal lolos ke final Piala Afrika 2025, dan babak 32 besar Piala Dunia 2026, turnamen yang sama di mana Quinones membawa timnas Meksiko lolos ke babak 16 besar.

Sementara di level domestik, Mane membawa tim Al Nassr merebut kembali gelar Liga Roshn Saudi setelah absen selama 7 tahun, sedangkan Quinones berhasil meraih gelar top skor untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

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