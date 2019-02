Kalah Dari Paris Saint-Germain, Ini Sederet Catatan Kelam Manchester United

Manchester United mengukir beberapa sejarah kurang menyenangkan dalam kekalahan 2-0 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, dini hari tadi.

Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, Presnel Kimpembe dan Kylian Mbappe menjebol gawang David De Gea di Old Trafford pada leg pembuka babak 16 besar.

Itu artinya, PSG akan menjamu United di leg kedua bulan depan dengan keuntungan besar setelah melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan tim lain sebelumnya.

2 - Manchester United have lost by a margin of more than one goal at Old Trafford in European competition for the very first time in their history. Shock. #MUNPSG pic.twitter.com/aG6elitjCl