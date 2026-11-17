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Kekalahan telak timnas Aljazair dari Togo dengan skor 0-3 memunculkan pertanyaan baru tentang masa depan Ibrahim Hamdani sebagai pelatih kepala Aljazair, setelah kritik terhadapnya terus meningkat dan wacana kepergiannya kian mengemuka.

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Aljazair tetap memuncaki Grup 9 dengan koleksi 7 poin, unggul satu poin atas Togo yang menempati posisi kedua dengan 6 poin. Masing-masing tim masih menyisakan dua laga di babak kualifikasi.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan yang berlangsung Selasa ini pada matchday keempat Kualifikasi Piala Afrika 2027, Hamdani mendapat pertanyaan soal kemungkinan dirinya mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya. Pertanyaan itu muncul di tengah kemarahan yang dipicu oleh hasil dan penampilan Aljazair dalam laga yang digelar di Lomé tersebut.

Seperti dilansir media Aljazair Gazette du Fennec, sang pelatih tidak mengumumkan keputusan apa pun terkait masa depannya. Namun, ia menilai pembicaraan soal hal itu masih terlalu dini, seraya mengakui bahwa kekalahan dan cara kekalahan itu terjadi tidak membantu posisinya. "Saya rasa masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal seperti ini, meskipun saya tahu kekalahan dan jalannya pertandingan tidak membantu," ujarnya.

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Di sisi lain, Hamdani menegaskan bahwa periode selanjutnya harus diisi dengan evaluasi menyeluruh atas apa yang terjadi, termasuk mencari tahu penyebab penampilan mengecewakan saat menghadapi Togo. Menurutnya, menghadapi dan membenahi kesalahan menjadi prioritas dalam beberapa pekan dan bulan ke depan.

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"Kami melewati malam yang buruk, dan kami tahu kami tidak mampu memikul tanggung jawab. Target dalam beberapa pekan dan bulan ke depan adalah, pertama dan terutama, mengevaluasi diri kami sendiri dan meminta pertanggungjawaban atas diri kami," kata pelatih asal Aljazair itu.

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Hamdani tidak hanya menyerukan evaluasi kolektif terhadap performa tim. Ia juga menempatkan dirinya di barisan terdepan pihak yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, mengingat posisinya sebagai pelatih kepala yang memikul tanggung jawab utama atas keputusan teknis dan pemilihan pemain. Ia menegaskan tidak akan lepas tangan dari konsekuensi kekalahan dari Togo.

"Saya harus memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu sebagai pelatih kepala, karena kekalahan ini pertama-tama berada dalam lingkup tanggung jawab saya. Saya yang bertanggung jawab atas tim ini, sehingga saya pula yang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Saya tidak akan bersembunyi atau lari dari tanggung jawab tersebut," tambahnya.

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