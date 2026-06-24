Kaj Sierhuis mengungkapkan detail menarik terkait keputusannya bergabung dengan NEC: 'Saya cocok di sana'

Kaj Sierhuis meninggalkan Fortuna Sittard tanpa biaya transfer pada musim panas ini, setelah tiga musim membela klub tersebut. Penyerang tajam ini menemukan tantangan baru di NEC. Pilihannya untuk bergabung dengan klub asal Nijmegen itu didasari oleh beberapa alasan, di mana satu di antaranya sangat menonjol: lagu perayaan gol.

Dalam wawancara dengan ESPN, mantan pemain muda Ajax ini mengungkapkan bahwa ia juga memiliki tawaran dari luar negeri. “Awalnya, saya yakin ingin menjalani petualangan seperti itu,” ujarnya.

“Bermain di luar negeri adalah pengalaman yang unik. Ini adalah kesempatan untuk memperkaya diri sebagai manusia dengan tinggal di sana dan mengenal budaya yang berbeda. Hal itu membuatmu menjadi orang yang sangat fleksibel,” lanjut Sierhuis, yang kemudian menjelaskan mengapa akhirnya ia memilih NEC.

Baginya, suasana di stadion memainkan peran yang sangat penting, di mana bahkan lagu perayaan gol 'Japapa' yang terkenal dari tim Nijmegen itu tidak boleh ketinggalan. "Saya sudah cukup sering bermain di sini. Saya mengenal stadion ini, saya mengenal suasananya. Itu juga menjadi pertimbangan."

“Jika itu menjadi lagu golmu, tentu kamu ingin mendengarnya sesering mungkin sepanjang musim. Saya menyukai detail-detail kecil, seperti lagu gol. Seluruh stadion di sini ikut bergoyang mengikuti iramanya. Saya sangat menikmati suasana seperti itu,” pungkasnya.

Tentu saja, aspek sepak bola juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusannya. “Dengan kualitas saya sebagai penyerang, ditambah gaya permainan menyerang NEC, saya rasa saya bisa berkontribusi dengan baik. Ini merupakan langkah maju yang bagus di Eredivisie.”

Sierhuis akan bermain di kompetisi Eropa bersama NEC musim ini. Setelah musim yang sangat baik, tim asal Nijmegen ini lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Rabu lalu, tim asuhan Dick Schreuder memulai persiapan.