Kaj Sierhuis lebih memilih tawaran menggiurkan daripada NEC, namun kesepakatan itu akhirnya batal

Kaj Sierhuis (28) berencana melanjutkan kariernya di Siprus, menurut jurnalis transfer Mounir Boualin. Penyerang yang berstatus bebas transfer itu berharap bisa menandatangani kontrak menggiurkan di sana, namun kesepakatan tersebut batal pada menit-menit terakhir.

Boualin tidak menyebutkan klub mana yang ingin direkrut oleh Sierhuis. Alasan mengapa kesepakatan tersebut gagal juga belum diketahui hingga saat ini.

Namun, jurnalis tersebut menulis bahwa Sierhuis telah menerima tawaran yang menarik secara finansial. Namun, dalam seminggu terakhir, kesepakatan tersebut batal.

Menurut Boualin, Sierhuis telah menolak NEC demi petualangan di Siprus. Apakah klub asal Nijmegen itu akan kembali mengejarnya, masih menjadi pertanyaan.

Pada hari Selasa, ESPN melaporkan bahwa FC Utrecht juga tertarik pada Sierhuis. Penyerang kelahiran Athena ini terlibat dalam lima belas gol Fortuna Sittard pada musim lalu.

Sierhuis sendiri mencetak tiga belas gol, sementara dua kali memberikan assist kepada rekan setimnya. Menurut Transfermarkt, mantan pemain timnas junior ini bernilai 1,8 juta euro.

Sebelum bergabung dengan Fortuna, Sierhuis pernah bermain untuk Ajax, FC Groningen, Stade Reims, dan Heracles Almelo.