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Gelandang Juventus Weston McKennie mengakui wajar jika bintang-bintang Amerika Serikat dikaitkan dengan Manchester United setelah penunjukan Mauricio Pochettino. Menjelang laga CONCACAF Nations League melawan Haiti, pemain berusia 28 tahun itu menyebut beberapa pemain AS bisa bergabung dengan klub Old Trafford tersebut.

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Pemimpin tim AS tanggapi rumor transfer

McKennie memicu rasa penasaran di Turin karena tidak menepis kemungkinan para pemain Amerika Serikat kembali bekerja sama dengan pelatih mereka yang akan hengkang di Inggris. Sebagai salah satu pemimpin tim di bawah pelatih asal Argentina itu, gelandang kelahiran 1998 tersebut mengatakan bahwa media sudah mengaitkan dirinya dan rekan-rekan senegaranya dengan Manchester United . Meski fokus utamanya saat ini tetap pada Juventus, pemain yang rutin tampil di Serie A itu menilai beberapa rekan setimnya di tim nasional yang berbakat bisa tergoda untuk kembali bekerja sama dengan Pochettino.

Gelandang puji kualitas rekan-rekan setim di tim nasional

Dengan sejumlah anggota skuad Amerika Serikat diperkirakan akan mencari tantangan baru dalam 12 bulan ke depan, spekulasi bahwa petinggi Old Trafford bisa membidik pemain-pemain yang sudah mereka kenal pun menguat.

Berbicara kepada media dalam konferensi persnya, McKennie mengatakan: “Pemain timnas AS di Manchester United? Saya pikir, tentu saja, masa kerja Pochettino di sini membuatnya bisa menghargai skuad ini dan melihat kualitas yang dimilikinya.

“Dan ya, saya pikir itu mungkin terjadi. Kami punya banyak pemain di tim ini yang mungkin akan pindah dalam waktu dekat atau dalam setahun ke depan. Jadi, saya pikir kaitan itu agaknya tak terelakkan. Namun, pada akhirnya, kita tak pernah tahu apa yang ada di benak seorang pelatih atau pemain seperti apa yang dicarinya. Meski begitu, saya pikir beberapa dari kami bisa saja dikaitkan dengan United, dan mungkin itu benar-benar akan terjadi...”

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Pelatih yang akan hengkang minta pemain fokus pada laga terdekat

Sebaliknya, Pochettino bersikap hati-hati saat bersiap menuntaskan tugasnya bersama tim nasional dalam laga melawan Haiti sebelum terbang ke Inggris . Meski memuji skuad yang telah dipimpinnya selama lebih dari dua tahun, calon pelatih United itu meminta para pemainnya tetap fokus pada situasi saat ini.

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Ditanya soal kemungkinan merekrut pemain dari skuad tim nasionalnya, Pochettino menyatakan: “Setiap pemain bagus selalu bermimpi mencapai level tertinggi. Namun, untuk saat ini, saya pikir mereka perlu fokus pada hari ini, pada pertandingan tim nasional dan klub mereka saat ini.

“Saya telah mengenal dengan sangat baik semua pemain dalam tim nasional ini selama lebih dari dua tahun, dan mereka memiliki bakat luar biasa. Tentu saja, kelak ketika waktunya tiba, kami akan mencermati kemungkinan untuk mengambil keputusan dan mengejar pemain-pemain yang sangat kami kenal.”

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Perjuangan menghindari degradasi sebelum bursa transfer musim dingin

Sebelum membahas bursa transfer Januari, Pochettino harus melewati satu setengah bulan pertandingan domestik untuk membawa United menjauh dari zona degradasi Liga Primer . Baru setelah hasil di lapangan stabil, staf pelatih akan menilai apakah ada pemain dengan profil yang sesuai kebutuhan klub Inggris tersebut pada bursa transfer musim dingin. Untuk saat ini, McKennie akan kembali ke Turin setelah rangkaian pertandingan internasional pekan ini berakhir.