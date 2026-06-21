Kaisedo soal penunjukan Alonso sebagai pelatih Chelsea: Kita sedang di Piala Dunia!

Pemain asal Ekuador, Moises Caicedo, menolak menjawab pertanyaan mengenai penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru klubnya, Chelsea, setelah hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan antara timnas negaranya dan Curaçao pada dini hari Minggu ini dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Setelah kekalahan telak dari Pantai Gading (1-0) pada pertandingan pembuka di Grup 5, timnas Ekuador diharapkan bisa bangkit dengan kuat saat menghadapi Curaçao pada putaran kedua, terutama karena tim lawan itu baru saja menelan kekalahan telak 7-1 dari Jerman pada putaran pertama.

Timnas Ekuador kini harus meraih hasil positif melawan Jerman pada pertandingan putaran ketiga untuk lolos ke babak gugur. Meskipun ini merupakan masa-masa sulit bagi negaranya, namun ini merupakan periode yang lebih penuh gejolak bagi klubnya, Chelsea.

Skuad The Blues bersiap memasuki era baru setelah penunjukan Alonso sebagai pelatih mulai musim depan.

Ketika ditanya pendapatnya mengenai keputusan penunjukan Alonso, Caicedo menolak menjawab, menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia.

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Sejujurnya, saya hanya fokus pada tim nasional negara saya karena yang terpenting adalah saat ini, dan inilah masa kini.”

Ia melanjutkan pernyataannya: “Kami akan terus bekerja keras sekarang karena ada pertandingan penting yang menanti.”

Dia melanjutkan: “Ini menyakitkan, percayalah. Saat kami menang, saya merasa bahagia karena orang-orang juga bahagia… Mereka membayar harga tiket, dan kami ingin melihat mereka tersenyum, merayakan gol, serta menikmati pertandingan. Pada akhirnya, saya yang paling menderita dibandingkan siapa pun.”

Dia menutup pernyataannya: “Saya hanya meminta mereka untuk terus percaya pada kami, karena satu-satunya cara bagi kami untuk mencapai sesuatu yang istimewa adalah dengan tetap bersatu… Kritik tidak akan membantu.”