Bagikan Ikuti GOAL di Google

Setelah menjalani periode yang kurang sukses di Italia, termasuk saat membela Frosinone, Kaio Jorge kembali ke Brasil dan terus mencetak gol. Sang penyerang membuka peluang untuk pindah lagi.

Iklan

Kaio Jorge, penyerang asal Brasil kelahiran 2002, membela Juventus di Italia antara 2021 dan 2023. Ia mencatatkan 11 penampilan bersama tim utama serta dua penampilan dan satu gol bersama Next Gen. Pada musim 2022-23, ia dipinjamkan ke Frosinone dan mencetak tiga gol dalam 23 pertandingan, sebelum dijual secara permanen ke Cruzeiro seharga 7,2 juta euro.

Bersama Cruzeiro, Kaio Jorge telah bermain dalam 95 pertandingan dan mencetak 45 gol. Performa itu kembali menjadikannya incaran di bursa transfer, dengan peluang kembali ke Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, Bayern Munich juga sempat disebut sebagai salah satu kemungkinan tujuan.

Penyerang itu membahas situasinya saat masih menyisakan satu pertandingan liga bersama Cruzeiro, yakni pada pekan ke-38 sekaligus terakhir Brasileirao. Timnya sudah dipastikan secara matematis finis di posisi ketiga, di belakang Flamengo dan Palmeiras.

"Wajar jika saya mendapat tawaran dari Eropa," kata Kaio Jorge, seperti dilansir TuttoJuve.com . "Kami harus menunggu hingga tahun ini berakhir. Kami belum tahu apa yang akan terjadi. Kami menyerahkan semuanya kepada manajemen, yang akan menentukan langkah terbaik bagi para pemain. Wajar jika ada tawaran. Ketika pesepakbola muda tampil menonjol selama dua musim berturut-turut di level tinggi dan mencetak gol, jelas ia menarik perhatian klub-klub Eropa, tetapi saya sangat tenang: kontrak saya berlaku hingga 2030. Pedrinho tahu keinginan saya."

Iklan Iklan

Kaio Jorge, yang telah mencetak 15 gol pada musim liga yang hampir berakhir ini, menambahkan: "Saya ingin bertahan, tetapi penjualan saya bisa menguntungkan klub. Keinginan saya adalah tetap di klub, dan semua orang tahu itu, tetapi hanya jika hal tersebut baik bagi klub. Terkadang keputusan bukan di tangan saya: seorang pemain mungkin ingin bertahan, tetapi penjualannya bisa menguntungkan klub."