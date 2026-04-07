Kai Havertz berhasil membawa Arsenal yang tampil kurang meyakinkan meraih kemenangan di menit-menit akhir saat bertandang ke markas Sporting Portugal

Arsenal berhasil memenangkan leg pertama perempat final Liga Champions pada Selasa malam di menit-menit akhir saat bertandang ke markas Sporting Portugal. Di Lisbon yang diguyur hujan, Kai Havertz mencetak gol tunggal menjelang akhir pertandingan: 0-1. Leg kedua akan digelar Rabu depan pukul 21.00 di Emirates Stadium.

Hampir saja Sporting tidak lolos ke perempat final ini. Tim Portugal itu kalah 3-0 di leg pertama babak 16 besar dari FK Bodø/Glimt, namun berhasil membalikkan keadaan di leg kedua di kandang: 5-0 setelah perpanjangan waktu. Arsenal menyingkirkan Bayer Leverkusen di babak 16 besar, dengan agregat 3-1.

Arsenal, yang harus bermain tanpa Jurriën Timber yang cedera, langsung ditekan habis-habisan pada fase awal yang seru. Maximiliano Araújo menghantam mistar gawang dengan keras setelah menerima umpan indah dari Ousmane Diomande, dan bek kiri yang sama itu tak lama kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang melambung tipis di atas gawang.

Setelah itu, Arsenal juga menunjukkan perlawanan. Tendangan bebas Martin Ødegaard nyaris disundul ke gawang sendiri oleh Diomande, lalu tendangan sudut Noni Madueke langsung menghantam mistar gawang. Dengan demikian, kedua tim sudah masing-masing sekali membentur tiang gawang setelah 15 menit pertandingan.

Fase awal pertandingan menjanjikan, namun apa yang ditunjukkan kedua tim di sisa babak pertama sangat mengecewakan. Selain tendangan Ødegaard yang ditangkap Rui Silva, tidak ada lagi peluang yang patut dicatat.

Secara umum, Sporting lebih dominan di babak pertama. Setelah jeda, justru Arsenal yang lebih unggul untuk waktu yang lama. Leandro Trossard melepaskan tembakan yang melebar, Rui Silva menyelamatkan gawang dari upaya Ødegaard dan Gabriel Martinelli, serta gol pembuka Martín Zubimendi dianulir karena Viktor Gyökeres sebelumnya berada dalam posisi offside.

Namun, Sporting pun sesekali terlihat mengancam, terutama menjelang akhir pertandingan. Setelah menerima umpan dari Araújo yang tampil gemilang, tendangan Francisco Trincão melebar, dan di menit-menit akhir, Geny Catamo hampir mencetak gol hingga tiga kali. Awalnya tendangannya melebar tipis, kemudian baik sundulan maupun tendangannya berhasil dihalau dengan gemilang oleh David Raya.

Sepertinya kedua tim akan berakhir imbang tanpa gol, tetapi menjelang akhir pertandingan, Havertz mengubah segalanya. Martinelli mengirimkan umpan indah kepada rekan setimnya asal Jerman yang masuk sebagai pemain pengganti, sehingga Havertz berhadapan satu lawan satu dengan Rui Silva, dan Havertz mencetak gol: 0-1.