“Kadang dia menjewer telinga saya!”: Ronald Araujo ungkap nasihat rahasia dari legenda Liverpool Luis Suarez

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Bek Liverpool Ronald Araujo mengungkapkan beratnya tuntutan fisik di Premier League sejak bergabung pada musim panas. Pemain asal Uruguay itu juga mengungkapkan bahwa Luis Suarez, mantan pemain legendaris Liverpool, terus membimbingnya sepanjang kariernya.

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Araujo menyambut tantangan fisik sepakbola Inggris

Ronald Araujo tampil mengesankan sejak bergabung dengan Liverpool sebagai pemain pinjaman selama satu musim dari Barcelona pada Agustus lalu. Bek asal Uruguay itu cepat beradaptasi dengan tuntutan taktik sepakbola Inggris yang khas, bahkan mampu bermain efektif sebagai bek sayap.

Saat berbicara kepada Sky Sports tentang bulan-bulan pertamanya di Merseyside, Araujo mengakui tempo Premier League yang tak kenal henti membuatnya terkejut.

"Dari luar, kita tahu liga ini sangat berbeda, sangat kompetitif, tetapi tingkat tuntutannya mengejutkan saya," jelas Araujo.

Intensitas tanpa henti selama 90 menit paling terasa bagi sang bek

Ketika menjelaskan perbedaan mencolok antara La Liga dan kasta tertinggi sepakbola Inggris, Araujo menyoroti tidak adanya pertandingan yang mudah. "Di sini tidak ada pertandingan mudah. Sejak saya berada di sini, kami tidak pernah menjalani pertandingan yang sudah kami kuasai pada menit ke-70. Itu tidak pernah terjadi," kata Araujo.

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"Hingga menit ke-90, Anda terus berlari, tidak berhenti berlari. Baik di kandang tim-tim besar maupun tim-tim yang mungkin berada di papan bawah klasemen, meraih kemenangan juga sangat sulit."

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"Jadi, menurut saya daya saing liga ini adalah hal yang mengejutkan saya sekaligus hal yang indah, karena pada akhirnya persaingannya sangat ketat dan Anda tidak boleh lengah dalam pertandingan apa pun," tambahnya.

Suarez memberi bimbingan penting dan teguran tegas

Araujo tetap menjalin hubungan dekat dengan mantan ikon Liverpool, Luis Suarez, yang memberinya dukungan penting saat mereka sama-sama berada di Barcelona. "Dia seorang legenda, bukan? Tetapi ya, hubungan kami baik. Kami selalu berbicara. Dia mengirimi saya pesan setelah beberapa pertandingan," tutur Araujo.

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"Dia sangat penting bagi saya karena dia selalu ada dalam segala situasi. Ketika saya tiba di tim utama Barcelona, dialah orang pertama yang membantu saya, yang membuat saya merasa menjadi bagian dari tim."

Ketika ditanya apakah Suarez masih memberinya nasihat, Araujo tersenyum: "Kadang dia menegur saya, bukan? Karena itulah caranya menunjukkan kasih sayang kepada saya. Dia selalu mengatakan apa yang dipikirkannya kepada saya, dan itu sangat membantu saya."

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Sahabat Nunez membantu Araujo beradaptasi di Merseyside

Selain Suarez, rekan senegara sekaligus sahabatnya, Darwin Nunez, berperan penting dalam membantu Araujo menyesuaikan diri dengan kehidupan di Liverpool.

"Dia sahabat saya. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Hubungan saya dengan Darwin sangat baik," kata Araujo.

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"Dia juga senang saya berada di sini. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan datang ke sini, dia bercerita sedikit tentang seperti apa klub ini, seperti apa kota ini secara keseluruhan... dan sejujurnya dia juga membantu saya pada awalnya."