Dalam sebuah pertandingan Divisi Kelima antara Hulsel dan Nieuw Woensel, Minggu, terjadi insiden serius. Seorang penonton mengancam membunuh wasit Max Willemse (19), demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad.

Sesaat setelah turun minum, suasana di kompleks olahraga milik Hulsel berubah total. Saat skor 1-3, seorang penonton dengan marah menghampiri sang pengadil, lalu melontarkan komentar yang ganjil kepada Willemse.

"Kalau ada keputusan bodoh seperti itu lagi, saya akan pulang mengambil senapan saya," teriak penonton tersebut. Hal itu dikonfirmasi baik oleh Willemse maupun beberapa orang di sekitar lokasi. Wasit berusia 19 tahun itu kemudian memutuskan untuk langsung menghentikan pertandingan.

"Itu terasa seperti ancaman serius," ujar sang wasit kepada ED. "Dia menatap mata saya langsung dan benar-benar terasa seolah dia serius mengatakannya." Willemse begitu terkejut hingga tidak mau melanjutkan pertandingan. Fakta bahwa penonton yang dimaksud sudah dikeluarkan dari kompleks olahraga pun tidak mengubah keputusan tersebut.

Sang wasit memuji cara pengurus Hulsel menangani situasi itu. Penonton yang terlibat langsung diusir, dan pada Senin Willemse juga sempat melakukan percakapan via telepon dengan pengurus klub tuan rumah.

"Itu percakapan telepon yang baik, di mana mereka menyampaikan permintaan maaf dan juga mengatakan bahwa orang yang terlibat akan mendapat larangan memasuki kompleks olahraga," kata Willemse.

Sementara itu, sang wasit sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Meski begitu, Willemse tidak membiarkan insiden itu menjatuhkannya. "Sangat menjengkelkan apa yang terjadi, tetapi saya melihatnya sebagai insiden satu kali. Saya menantikan untuk memimpin pertandingan berikutnya, sehingga saya bisa melupakan kejadian ini," pungkasnya.