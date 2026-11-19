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Laga klasik baru dinanti para penggemar sepak bola di Arab Saudi, khususnya di Liga Roshn, saat Al-Ahli berhadapan dengan Al-Nassr dalam pertandingan yang semakin seru dalam beberapa tahun terakhir.

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Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Ahli besok, Jumat, di Stadion Alinma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Pertandingan ini dipastikan berlangsung seru, terutama setelah banyaknya kejadian yang mewarnai sejumlah laga klasik terakhir antara kedua tim.

Dominasi Al-Nassr

Di atas lapangan, bisa dikatakan Al-Nassr memegang kendali dalam beberapa tahun terakhir, dengan keunggulan yang sangat besar atas Al-Ahli dalam rekor pertemuan langsung.

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Dalam 10 pertemuan terakhir, Al-Nassr meraih 6 kemenangan, sedangkan Al-Ahli hanya menang sekali, sementara 3 laga lainnya berakhir imbang.

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Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, para pemain Al-Nassr berhasil mencetak 25 gol ke gawang Al-Ahli, sementara para pemain Al-Ahli mencetak 17 gol.

Trofi Milik Al-Ahli

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Namun, salah satu dari tiga laga yang berakhir imbang itu langsung memberi Al-Ahli gelar juara atas Al-Nassr, yakni Piala Super Saudi 2025, setelah Al-Ahli memastikan kemenangan lewat adu penalti.

Gelar tersebut merupakan trofi Piala Super Saudi pertama Al-Ahli setelah penantian 10 tahun sekaligus yang kedua sepanjang sejarah klub. Ironisnya, Al-Nassr juga menjadi salah satu korban dalam perjalanan menuju gelar sebelumnya.

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Pada Mei 2016, Al-Ahli terakhir kali merebut Piala Penjaga Dua Masjid Suci setelah mengalahkan Al-Nassr 2-1 di babak perpanjangan waktu, sebelum kemudian menaklukkan Al-Hilal di Piala Super.

Bahkan, gelar Piala Raja sebelumnya juga diraih Al-Ahli dengan mengorbankan Al-Nassr, yakni pada Mei 2012, usai menang 4-1.

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Laga Klasik Kacamata Hitam

Persaingan sengit di lapangan ini turut memanaskan suasana di antara pendukung kedua klub, terutama setelah Al-Ahli terdegradasi ke Divisi Satu Liga Saudi pada 2022.

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Suporter Al-Nassr memanfaatkan degradasi tersebut untuk mengejek Al-Ahli di setiap kesempatan, khususnya dalam pertemuan langsung kedua tim. Yang terbaru terjadi usai kemenangan 2-0 pada pekan ke-30 liga musim lalu.

Seusai pertandingan, sejumlah pemain Al-Nassr, terutama dua pemain asal Prancis Mohamed Simakan dan Kingsley Coman, sengaja mengenakan kacamata hitam dalam aksi yang dimaksudkan untuk menyindir degradasi Al-Ahli.

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Ini bukan kali pertama gesekan semacam itu terjadi. Ketegangan bermula sekitar empat setengah tahun lalu, bertepatan dengan terdegradasinya Al-Ahli dari Liga Roshn.

Saat itu, sebuah aplikasi pesan-antar ternama yang menjadi sponsor stadion Al-Nassr menayangkan iklan yang mengejek Al-Ahli pascadegradasi dengan menggunakan kacamata hitam, dengan dalih pertandingan Divisi Satu digelar pada siang hari.

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Sejak saat itu, kacamata hitam menjadi ciri khas laga klasik Al-Ahli kontra Al-Nassr, lantaran suporter dan pemain Al-Nassr terus-menerus mengenakannya dalam pertandingan tersebut.

Laga Klasik Demiral

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Provokasi tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral. Ia balas memprovokasi suporter Al-Nassr, terutama pada pertemuan terakhir kedua tim April lalu.

Dalam laga itu, Demiral terlibat cekcok dengan sejumlah pemain Al-Nassr. Ia mengejek klub ibu kota tersebut karena belum pernah menjuarai Liga Champions Elite AFC, apalagi pertandingan itu digelar tepat setelah Al-Ahli meraih gelar keduanya di ajang tersebut.

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Tak berhenti di situ, bek asal Turki itu juga melontarkan pernyataan kontroversial yang menuding wasit berpihak kepada Al-Nassr demi memberi bintang Portugal Cristiano Ronaldo gelar pertamanya bersama tim.

Akibat ulahnya, Demiral dijatuhi sanksi berat oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Arab Saudi, terutama larangan bermain satu pertandingan serta denda 165 ribu riyal Saudi.

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Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak rentetan kejadian panas tersebut, yang membuat laga klasik kali ini dipastikan semakin membara.

Laga Klasik Tangan Gemetar

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Di luar semua insiden panas tersebut, laga klasik ini juga sangat penting bagi pelatih kedua tim, yakni Ange Postecoglou asal Australia dan Marino Bosic asal Belanda, mengingat posisi mereka di klub masing-masing.

Memang benar Postecoglou menorehkan hasil yang baik bersama Al-Nassr, tetapi ia menuai kritik tajam setelah kalah telak 1-4 dari klub Uni Emirat Arab Al Ain pada matchday pertama fase liga Liga Champions Elite AFC.

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Sebagian pihak membandingkan pelatih asal Australia itu dengan pendahulunya asal Portugal, Jorge Jesus, yang membawa Al-Nassr menjuarai Liga Roshn Saudi musim lalu. Hal ini menambah besar tekanan terhadap dirinya.

Di sisi lain, Bosic menghadapi kemarahan luas dari pendukung Al-Ahli, terutama akibat performa tim yang naik-turun di Liga Roshn Saudi. Timnya telah kalah 4 kali dari 11 pertandingan dan kini tertahan di peringkat keenam klasemen.

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Kritik terhadap pelatih asal Belanda itu makin deras setelah ia merekrut gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko, meski suporter menolak kedatangannya. Bondarenko sebelumnya bermain di bawah asuhannya di Shakhtar Donetsk, Ukraina.

Puncaknya terjadi setelah kekalahan 1-6 dari Al-Shabab di Liga Roshn Saudi, yang mendorong suporter Al-Ahli melancarkan kampanye besar-besaran untuk menuntut pemecatan pelatih asal Belanda itu, meski hingga kini hal tersebut belum terjadi.

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Situasi ini menempatkan kedua pelatih di bawah tekanan. Masing-masing akan berusaha menghindari kekalahan karena khawatir kemarahan suporter makin memuncak, yang bisa mengakhiri perjalanan salah satu dari mereka bersama tim barunya lebih cepat.