"Kabur dari panasnya Mesir": Pejabat Turki tawarkan sebidang tanah kepada Salah di Trabzon

Sesi pemotretan iklan yang mempertemukan bintang Mesir Mohamed Salah dengan wali kota Araklı yang berada di bawah provinsi Trabzon berubah menjadi perbincangan warga Turki, setelah pejabat lokal tersebut melontarkan ajakan lucu kepada sang pemain agar memiliki sebidang tanah di kota yang menghadap Laut Hitam itu, sembari memperingatkannya tentang sulitnya hidup di Mesir pada masa mendatang akibat perubahan iklim.

Selama pemotretan komersial yang berlangsung di kawasan Araklı yang berada di bawah provinsi Trabzon, terjadi percakapan menarik antara Salah dan wali kota Hüseyin Avni Coşkun Çebi, yang dengan cepat menjadi trending di platform media sosial dan memicu gelombang komentar yang luas.

Çebi berkata sambil mengarahkan pembicaraannya kepada Salah, menurut situs Turki "61saat": "Meskipun Mesir indah, rakyatnya menderita kemiskinan. Perubahan iklim menghancurkan dunia, dan pada masa mendatang hidup di Mesir akan menjadi sulit selama bulan-bulan musim panas. Sementara kawasan kami akan layak huni, dan akan lebih sedikit terdampak oleh konsekuensi perubahan iklim."

Wali kota itu menambahkan dalam tawarannya yang disampaikan dengan nada bercanda: "Mari kami berikan kepada Anda sebidang tanah yang indah, dan Anda akan menemukan di dalamnya sebuah tempat di lokasi geografis yang menakjubkan yang terhindar dari perubahan iklim."

Momen tersebut ditutup dengan jabat tangan hangat antara kedua belah pihak, di mana Mohamed Salah menyambut pernyataan wali kota dengan senyum lebar, tanpa mengeluarkan komentar resmi apa pun mengenai tawaran itu.

Pertemuan ini terjadi beberapa hari setelah klub Trabzonspor mengumumkan perekrutan resmi kapten timnas Mesir tersebut, dalam sebuah transfer yang menjadi kejutan besar bagi para penggemar sepak bola Turki maupun Mesir, mengingat posisi yang dinikmati Salah sebagai salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol.