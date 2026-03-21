Kabasele 'mendorong' Zaniolo masuk timnas: komentar di media sosial yang ditujukan kepada Gattuso yang sedang mempertimbangkan pengganti Scamacca

Keputusan Rino Gattusountuk tidak memanggil Nicolò Zaniolo dalam skuad untuk pertandingan playoff Piala Dunia yang menentukan melawan Irlandia Utara terus menjadi bahan perbincangan. Dengan cedera tak terduga yang dialami Scamacca, nama gelandang serang tersebut kembali menjadi kandidat utama sebagai pengganti, namun di antara calon-calon lainnya juga terdapat Maldini dan Bernardeschi.





Sementara itu, di Udine ada yang berusaha sekuat tenaga agar ikon tim mereka kembali ke timnas setelah sekian lama. Salah satunya adalah Christian Kabasele. Bek asal Friuli ini mengomentari postingan media sosial Zaniolo dengan kalimat tegas "Panggil dia" disertai bendera Italia. Sebuah pesan yang ditujukan kepada Rino Gattuso yang saat ini harus memikirkan nama penggantinya. Sementara itu, Zaniolo menjadi bintang dalam kemenangan Juventus atas Genoa dengan umpan terobosan yang indah untuk mengantar Davis ke depan gawang, yang mencetak gol kedua.