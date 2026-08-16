Seperti dilaporkan Deichstube dari Bremen, kontak antara klub Bundesliga itu dan penyerang West Ham United yang kini berusia 33 tahun sudah terjalin. Menurut laporan tersebut, kedua pihak bisa membayangkan kerja sama lagi. Füllkrug merupakan produk akademi klub dan bermain sebagai penyerang untuk Werder hingga 2013 serta dari 2019 sampai 2023. Periode keduanya di Bremen menjadi yang terbaik dalam kariernya, Füllkrug menjadi top skor dan pemain tim nasional.

Setelah itu, ia pindah ke Borussia Dortmund dengan nilai 17,25 juta euro. Setelah hanya satu musim, ia melanjutkan langkahnya ke West Ham United dengan nilai 27 juta euro, tetapi di sana - juga karena masalah cedera yang berulang - ia tak pernah memenuhi ekspektasi yang disematkan kepadanya. Pada paruh kedua musim lalu, Füllkrug bermain sebagai pemain pinjaman untuk AC Milan, tetapi hanya mencetak satu gol dalam 20 penampilan. Transfer permanen pun tidak terwujud.

Füllkrug memang masih terikat kontrak dengan West Ham hingga 2028, tetapi ia benar-benar diharapkan untuk dilepas pada bursa transfer ini. Untuk musim mendatang, Füllkrug bahkan belum mendapatkan nomor punggung di klub degradasi Premier League itu.

Rencana transfer Niclas Füllkrug ke Venesia gagal terwujud

Belakangan ini Füllkrug dikaitkan dengan klub kasta tertinggi Italia, Venezia FC. Namun, transfer itu gagal karena tuntutan biaya transfer dari West Ham. Kabarnya, The Hammers saat ini meminta sekitar lima juta euro untuk Füllkrug. Jumlah itu juga tidak akan realistis bagi Werder, tetapi mungkin saja turun hingga akhir periode transfer.

Meski Werder sudah memiliki empat penyerang tengah, yakni dua rekrutan baru Cedric Itten (29) dan Kenny Quetant (20), Salim Musah (20), serta kandidat penjualan Dawid Kownacki (29), tambahan kekuatan di lini serang masih akan datang. Peminjaman selama satu tahun untuk Eren Dinkci (24), yang bisa dimainkan secara fleksibel, dari SC Freiburg kabarnya sudah sangat dekat untuk rampung. Mungkin setelah itu Füllkrug akan menyusul.

Ia bisa menggunakan kesempatan di klub lamanya untuk merekomendasikan dirinya kembali ke tim nasional Jerman di bawah pelatih timnas baru Jürgen Klopp. Penampilan terakhir Füllkrug sejauh ini tercatat pada Final Four Nations League pada Juni 2025.