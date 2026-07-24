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Max EberlGetty Images
Nino Duit

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Kabarnya ada peminat! Untuk salah satu kandidat penjualan, Bayern Munchen disebut-sebut tidak siap bernegosiasi

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
J. Palhinha
B. Zaragoza
S. Boey

Bayern Munchen ingin sekali melepas tiga pemain pinjaman yang kembali dan bergaji mahal, Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza, tetapi menurut laporan Bild, proses itu masih tersendat karena berbagai alasan.

Untuk Palhinha, yang dulu direkrut dengan biaya 51 juta euro, Bayern Munich kabarnya meminta 25 hingga 30 juta euro. Klub-klub dari Arab Saudi dan Turki disebut bersedia memenuhi angka tersebut. Namun, Palhinha, yang terakhir bermain dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur, menolak tawaran-tawaran itu, juga dengan mengacu pada situasi keluarganya.

Kedua anak kecil gelandang berusia 31 tahun itu tinggal di Portugal, sementara ia sendiri tidak ingin berada terlalu jauh dan ingin rutin menemui mereka. Solusi yang paling masuk akal adalah transfer ke salah satu dari dua klub top asal Lisbon, Sporting atau Benfica. Namun, keduanya tampaknya tidak mampu menanggung paket keseluruhan berupa biaya transfer dan gaji. Sebagai alternatif yang menjanjikan, saat ini muncul Aston Villa, yang setelah penjualan rekor Morgan Rogers ke Chelsea memiliki sumber daya finansial yang cukup besar dan membutuhkan tambahan di lini tengah.

Galatasaray melewatkan opsi pembelian untuk Sacha Boey

Boey terakhir bermain dengan status pinjaman di Galatasaray Istanbul, dari sanalah Bayern Munich merekrutnya pada awal 2024 dengan biaya 30 juta euro. Namun, Galatasaray tidak mengaktifkan opsi pembelian yang telah disepakati senilai 15 juta euro untuk bek kanan berusia 25 tahun itu setelah masa pinjamannya berakhir. 

Bayern Munich kini tampaknya juga tetap bersikeras pada angka yang persis sama kepada klub-klub lain, yang sejauh ini disebut membuat peminat yang ada dari Premier League mundur. Dalam beberapa bulan terakhir, Boey juga dikaitkan dengan klub-klub dari Ligue 1 Prancis.

Bayern Munich: Bryan Zaragoza kabarnya ingin kembali ke Spanyol

Sementara itu, Bryan Zaragoza disebut ingin kembali ke tanah kelahirannya di Spanyol. Espanyol Barcelona, Malaga, dan Sevilla disebut sebagai peminat. Dalam kasus winger kiri berusia 24 tahun itu, persoalannya tampaknya bukan pada biaya transfer, melainkan pada tuntutan gajinya. Zaragoza, musim lalu bermain dengan status pinjaman untuk AS Roma, menerima sekitar empat juta euro per tahun di Munich. Saat didatangkan dari Granada pada 2024, total biayanya sendiri mencapai 17 juta euro.

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Saat ini Zaragoza tengah mengupayakan comeback-nya setelah mengalami radang lutut. Palhinha dan Boey mengikuti latihan reguler tim saat awal pramusim pada Senin. Keduanya masih terikat kontrak hingga 2028, sementara Zaragoza bahkan sampai 2029.

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