Dalam salah satu kesepakatan paling menonjol di bursa transfer musim panas, klub Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan bintang lini tengah asal Spanyol, Rodri, yang datang dari Manchester City, dalam sebuah transfer yang disebut sebagai salah satu kesepakatan terpenting klub Katalan itu dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona menyatakan dalam pernyataan resmi pada hari Selasa, "Klub mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City terkait perekrutan gelandang asal Spanyol, Rodri, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030."

Pengumuman resmi ini datang beberapa hari setelah tercapainya kesepakatan final antara kedua klub, di mana Manchester City menyetujui tawaran yang diajukan Barcelona dengan nilai total mendekati 76,5 juta euro (sekitar 60 juta euro nilai tetap ditambah bonus yang dapat dicapai).

Rodri (30 tahun) menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2030, dan ia tiba di Barcelona pada hari Senin untuk merampungkan prosedur resmi, termasuk pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak.

Pemain asal Spanyol itu mengungkapkan kegembiraannya yang besar bisa bergabung dengan tim, dengan mengatakan saat kedatangannya: "Bermain untuk Barcelona adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat senang dan bersemangat untuk bekerja bersama rekan-rekan setim saya."

Rodri merupakan salah satu gelandang paling menonjol di dunia saat ini, ia meraih Ballon d'Or pada tahun 2024, dan menjadi pemain terbaik di Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Spanyol meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarahnya. Ia juga meraih 12 gelar utama bersama Manchester City selama tujuh musim, di antaranya Liga Champions Eropa dan empat gelar Liga Primer Inggris.

Rodri diperkirakan akan berkontribusi memperkuat lini tengah Barcelona bersama bintang-bintang seperti Pedri, Gavi, dan Dani Olmo, terutama dengan absennya Frenkie de Jong yang diperkirakan mencapai beberapa bulan akibat cedera. Klub Katalan itu berharap pemain asal Spanyol tersebut menjadi tambahan berkualitas yang membantu mereka mempertahankan gelar Liga Spanyol dan bersaing kuat di Liga Champions Eropa.

Dengan transfer ini, Barcelona memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas kali ini, yang juga menyaksikan bergabungnya sejumlah pemain lain, untuk melanjutkan pembangunan proyek ambisius di bawah kepemimpinan tim pelatih saat ini.