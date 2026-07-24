Federasi Sepak Bola Jerman resmi mengumumkan pada hari Jumat penunjukan Jurgen Klopp sebagai direktur teknik baru tim nasional Jerman. Ia akan memulai tugasnya menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Federasi Jerman dalam sebuah pernyataan resmi mengungkapkan bahwa Klopp, yang kini berusia 59 tahun, menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir Piala Dunia 2030.

Klopp mendapatkan lampu hijau untuk menukangi tim nasional Jerman setelah dewan rapat umum federasi menyetujui penunjukannya, yang merupakan langkah terakhir sebelum pengumuman resmi.

Kepergian Nagelsmann terjadi setelah tim nasional Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti (5-4), setelah pertandingan berakhir imbang. Tersingkirnya mereka dinilai jauh dari target yang ditetapkan federasi sebelum turnamen berlangsung.

Nagelsmann sendiri mengambil alih kursi kepelatihan tim nasional Jerman pada September 2023 menggantikan Hansi Flick, sebelum kontraknya yang berlaku hingga 2028 diputus secara sepakat dengan federasi.

Klopp merupakan salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah sepak bola Jerman modern, setelah meraih kesuksesan besar bersama Borussia Dortmund, yang dibawanya menjuarai Bundesliga pada 2011 dan 2012, di samping Piala Jerman pada 2012.

Pelatih asal Jerman itu juga menciptakan era yang istimewa bersama Liverpool di Inggris. Ia membawa mereka meraih gelar Liga Champions Eropa pada 2019, sebelum mengembalikan tim tersebut ke puncak Liga Primer Inggris pada 2020, mengakhiri penantian selama 3 dekade.

Federasi Jerman berharap Klopp dapat memimpin proyek membangun kembali tim nasional dan mengembalikan posisinya di kancah internasional, sebagai persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, terutama Piala Dunia 2030.