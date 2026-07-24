Federasi Sepak Bola Jerman pada hari Jumat ini mengumumkan penunjukan Jurgen Klopp sebagai direktur teknik baru timnas Jerman, yang akan memulai tugasnya menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Federasi Jerman, dalam pernyataan resmi, mengungkapkan bahwa Klopp, yang berusia 59 tahun, menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir Piala Dunia 2030, dan akan memulai tugasnya pada 15 Agustus mendatang.

Klopp telah mendapatkan lampu hijau untuk memimpin timnas Jerman, setelah dewan majelis umum federasi menyetujui penunjukannya, yang merupakan langkah terakhir sebelum pengumuman resmi.

Klopp telah menolak banyak tawaran kepelatihan sejak kepergiannya dari Liverpool pada 2024, sebelum akhirnya kembali ke kursi direktur teknik melalui pintu timnas untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Kepergian Nagelsmann terjadi setelah timnas Jerman tersingkir dari babak 32 besar di Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti (5-4), setelah pertandingan berakhir imbang. Tersingkirnya ini dinilai jauh dari target yang ditetapkan federasi sebelum turnamen.

Nagelsmann sebelumnya menangani timnas Jerman pada September 2023 menggantikan Hansi Flick, sebelum kontraknya, yang berlaku hingga tahun 2028, diputus atas kesepakatan bersama dengan federasi.

Orang Guardiola dalam jajaran staf pelatih Klopp

Jajaran staf pelatih Klopp akan mencakup Peter Krawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender.

Krawietz dan Lijnders merupakan asisten terdekat Klopp selama bertahun-tahun, dan bersamanya telah meraih banyak pencapaian di Liverpool, yang paling menonjol adalah kemenangan di Liga Champions Eropa tahun 2019 dan Liga Utama Inggris tahun 2020.

Lijnders (43 tahun) asal Belanda belakangan menjabat sebagai asisten pelatih pelatih Spanyol Pep Guardiola di Manchester City, sementara Krawietz (54 tahun) bergabung dengan Federasi Jerman dari grup "Red Bull", setelah sebelumnya juga bekerja bersama Klopp di Mainz dan Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 tahun) kembali ke Federasi Jerman setelah pengalaman kepelatihan bersama Borussia Dortmund dan Unterhaching. Ia juga sebelumnya bekerja sebagai asisten pelatih timnas Jerman U-16 dan U-17 antara tahun 2022 dan 2024, di samping karier internasionalnya sebagai pemain, yang menyaksikan penampilannya dalam tujuh pertandingan bersama timnas senior.

Klopp: Timnas Jerman menyatukan kita lebih dari apa pun

Klopp mengatakan usai menandatangani kontrak: "Timnas mampu menyatukan warga Jerman seperti yang tidak dilakukan hal lain, dan itulah yang membuat tugas ini sangat istimewa bagi saya."

Ia menambahkan: "Saya bersyukur atas segala yang saya alami dan pelajari selama satu setengah tahun terakhir bersama Red Bull, dan saya berterima kasih kepada mereka atas semangat kerja sama dan keterbukaan yang membuat kesepakatan ini menjadi mungkin."

Ia melanjutkan: "Kini saya menantikan tugas khusus dalam sepak bola Jerman ini, dan kami akan bekerja sama dengan rendah hati dan sabar untuk membangun timnas yang berjuang untuk satu sama lain, menikmati sepak bola, dan pantas mendapatkan dukungan penuh keyakinan dari para suporter Jerman."

Federasi Jerman: Ia adalah pilihan pertama kami tanpa ragu

Di sisi lain, Presiden Federasi Jerman Bernd Neuendorf menegaskan bahwa Klopp adalah kandidat pertama sejak awal, dan berkata: "Jurgen Klopp menjelmakan gairah, kredibilitas, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, karena itu ia adalah pilihan pertama kami tanpa ragu sedikit pun setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann."

Ia menambahkan: "Saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang berkontribusi dalam mewujudkan kesepakatan ini, terutama Oliver Mintzlaff atas negosiasi yang konstruktif dan semangat kerja samanya, serta Aki Watzke atas dukungan besarnya."

Sementara itu, Hans-Joachim Watzke, Wakil Pertama Presiden Federasi, berkata: "Bagi saya, Jurgen adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, ia mengembangkan para pemainnya dan piawai dalam memimpin serta menyatukan orang, dan itulah persis yang dibutuhkan timnas Jerman."

Pada gilirannya, Direktur Olahraga Federasi Jerman, Rudi Völler, berkata: "Jurgen Klopp, selama bertahun-tahun, telah membuktikan kemampuannya mengembangkan para pemain muda dan meraih hasil di bawah tekanan, ia juga memiliki kepribadian kepemimpinan yang mampu memotivasi para pemain dan suporter, dan saya bersemangat untuk bekerja bersamanya."

Salah satu pelatih Jerman paling menonjol

Klopp merupakan salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah sepak bola Jerman modern, setelah meraih kesuksesan besar bersama Borussia Dortmund, yang dibawanya meraih dua gelar Liga Jerman pada tahun 2011 dan 2012, di samping Piala Jerman tahun 2012.

Pelatih asal Jerman itu juga menciptakan era istimewa bersama Liverpool Inggris, di mana ia membawanya menjuarai gelar Liga Champions Eropa tahun 2019, sebelum mengembalikan tim ke podium Liga Utama Inggris pada 2020, mengakhiri penantian yang berlangsung selama 3 dekade.

Klopp akan menjalani agenda internasional pertamanya bersama timnas Jerman pada akhir September dan awal Oktober, ketika ia akan menjalani 4 pertandingan internasional, dimulai dengan menghadapi Belanda di Amsterdam pada 24 September, kemudian menjamu timnas Yunani di Augsburg pada 27 September, sebelum menghadapi Serbia di Munich pada 1 Oktober, dan menutup pemusatan latihan dengan pertandingan melawan Yunani di Thessaloniki pada 4 Oktober.

Federasi Jerman berharap Klopp dapat memimpin proyek pembangunan kembali timnas dan mengembalikan posisinya di kancah internasional, sebagai persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, terutama Piala Dunia 2030.