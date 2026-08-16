Negosiasi antara Barcelona dan Manchester City terkait transfer Rodri terus berlanjut, dan setelah tawaran terakhir yang diajukan klub Katalan itu pada Jumat lalu, posisi kedua belah pihak semakin mendekat, di tengah prediksi tercapainya kesepakatan final dalam beberapa hari mendatang.

Yang bekerja untuk menuntaskan transfer ini adalah Deco asal Portugal, direktur olahraga Barcelona, dan rekan sekaligus sesama warga negaranya di Manchester City, Hugo Viana.

Menurut surat kabar "Marca"asal Spanyol, tawaran resmi terakhir yang diajukan Barcelona, setelah beberapa proposal lisan, mencapai 70 juta euro termasuk bagian tetap dan variabel, dengan rincian 60 juta euro tetap, dan 10 juta lainnya dalam bentuk bonus dan insentif.

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Namun, Manchester City tidak menyetujui tawaran tersebut, dan tetap berpegang untuk memperoleh 80 juta euro termasuk bagian tetap dan variabel. Dengan demikian, kedua belah pihak hanya terpaut 10 juta euro untuk mencapai kesepakatan final, hal inilah yang menjelaskan suasana optimisme yang berkembang di dalam kedua klub mengenai kemungkinan tuntasnya transfer ini.

Persoalannya tetap bergantung pada sejauh mana masing-masing pihak bersedia memberikan konsesi tambahan, demi menutup negosiasi.

Negosiasi antara kedua klub dijadwalkan berlanjut, meski hari Minggu ini sulit karena kedua pihak terikat dengan jadwal pertandingan. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai hari ini, kedua pihak yakin transfer ini bisa dituntaskan besok, Senin, menurut "Marca".

Negosiasi Barcelona dan Manchester City dimulai setelah Rodri mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan klub Katalan itu, menolak tawaran Real Madrid.