Kabar sangat menggembirakan bagi Bayern Munich! Luis Diaz kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya sejak mengalami robekan otot saat melawan Arsenal

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Pilihan pemain di lini serang Bayern Munich diperkirakan mendapat tambahan kekuatan signifikan selama jeda internasional yang tengah berlangsung. Bintang Kolombia Luis Diaz mencapai tonggak penting dalam proses pemulihannya dengan kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya di lapangan rumput untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan.

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Diaz kembali berlatih bersama tim

Juara bertahan Bundesliga mendapat kabar baik pada saat yang tepat jelang kompetisi domestik kembali bergulir. Diaz mengambil langkah penting menuju kembalinya ke lapangan pada Kamis dengan mengikuti latihan tim untuk pertama kalinya sejak mengalami robekan otot bulan lalu, seperti dilaporkan Bulinews.

Penyerang asal Amerika Selatan itu menepi sejak Oktober setelah mengalami robekan otot saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Arsenal. Cedera tersebut membuatnya absen dalam tiga laga Bundesliga, yakni kemenangan 3-1 atas Freiburg, hasil imbang 2-2 melawan Dortmund, dan kemenangan 2-1 atas Mainz. Ia juga melewatkan kemenangan 2-0 di Liga Champions atas Atletico Madrid serta kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal.

Bayern mendapat tiga kabar baik soal cedera

Diaz bukan satu-satunya pemain yang menunjukkan perkembangan positif dalam sesi latihan Kamis. Dua pemain penting lainnya yang tengah berupaya memulihkan kebugaran sepenuhnya setelah mengalami masalah kesehatan masing-masing juga mengikuti sesi di tempat latihan klub.

Jamal Musiala dan Bara Sapoko Ndiaye turut mengikuti sesi latihan Kamis sembari melanjutkan pemulihan masing-masing dari cedera otot dan operasi usus buntu.

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Statistik Diaz dan Musiala di tengah upaya Bayern mengejar gelar

Sebelum mengalami cedera, Diaz telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan menyumbang lima gol dan satu assist. Sementara itu, Musiala telah tampil empat kali sejauh musim ini, dengan catatan dua gol dan satu assist.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Bayern Munich saat ini memuncaki klasemen Bundesliga dengan 21 poin, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Di kompetisi Eropa, Bayern menempati posisi ke-13 klasemen Liga Champions dengan delapan poin setelah 13 putaran.

Laga-laga penting menanti Bayern

Bayern akan melanjutkan kiprahnya setelah jeda internasional yang sedang berlangsung dengan menjamu Koln pada 20 November, sebelum bertandang menghadapi Lille di Liga Champions pada 25 November.