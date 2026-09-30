Federasi Sepak Bola Swiss (SFV) menarik dukungannya terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk masa jabatan baru sebagai presiden FIFA. Sejumlah peristiwa yang banyak diperbincangkan menjadi dasar keputusan federasi tersebut, yang kini telah mengonfirmasi kabar itu.

Pada 25 September lalu, dalam sebuah rapat diputuskan bahwa SFV menarik dukungannya untuk Infantino. Pemicu langsung perubahan sikap SFV adalah insiden terkait kartu merah di Piala Dunia untuk Folarin Balogun dan 'skandal saham'.

Saat Piala Dunia berlangsung, Infantino mendapat sorotan tajam setelah kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat, Balogun, pada babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina tidak menimbulkan konsekuensi.

Setelah campur tangan presiden Amerika Serikat Donald Trump, hukuman skorsing atas kartu merah itu ditangguhkan, yang pada praktiknya berarti Balogun, membuat banyak pihak geram, tetap bisa bermain dalam laga babak 16 besar melawan Belgia yang pada akhirnya kalah 1-4.

Bahkan setelah Piala Dunia, Infantino kembali menjadi sorotan lewat rencananya menjual saham putaran final turnamen tersebut kepada investor swasta. UEFA menjadi konfederasi kontinental pertama yang secara keras menyuarakan penolakan terhadap Infantino, disusul CONCACAF (Amerika Utara dan Tengah) serta AFC (Asia).

"Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan dalam beberapa bulan terakhir," ujar SFV. "Di SFV, berbagai insiden memunculkan pertanyaan mendasar tentang kepemimpinan, tata kelola, transparansi, dan proses pengambilan keputusan di dalam FIFA."

"Ini terutama menyangkut persoalan kejelasan aturan dan integritas kompetitif dalam kasus Balogun, serta integrasi institusional dan akuntabilitas terkait FIFA Forward Enterprise."

Penarikan diri SFV ini menjadi pukulan bagi Infantino, yang lahir di Swiss dan hingga kini masih tinggal di Valais, di negara Alpen tersebut. Pejabat berusia 56 tahun itu kini sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi penerus sesama warga Swiss, Sepp Blatter, tanpa menghitung periode interim singkat Issa Hayatou.

Infantino, yang masih didukung CAF (Afrika), OFC (Oseania), dan CONMEBOL (Amerika Selatan), berharap terpilih kembali sebagai presiden FIFA pada Maret tahun depan di Rabat, Maroko. Seorang penantang masih belum secara resmi menyatakan diri.



