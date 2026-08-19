Seperti dilaporkan kicker, hal ini telah disampaikan dengan sangat jelas kepada mantan pemain tim nasional Jerman yang sudah 19 kali tampil itu oleh pihak klub, dan ia dianjurkan untuk pindah klub. Di bawah pelatih baru Carles Martinez, peluang Andrich untuk mendapatkan menit bermain nyaris tidak ada akibat perubahan sistem dari tiga bek menjadi empat bek.

Andrich, yang sejak kepergian Granit Xhaka musim panas lalu memimpin Werkself ke lapangan sebagai kapten, bermain musim lalu sebagai sosok sentral dalam tiga bek racikan Kasper Hjulmand. Namun, ia kerap tidak tampil tanpa kesalahan, dan kekurangan kecepatannya juga berulang kali terlihat sangat jelas.

Meski demikian, pemain 31 tahun itu tetap menjadi sosok yang benar-benar konsisten dalam musim Bayer yang penuh gejolak dan pada akhirnya mencatatkan 46 penampilan kompetitif. Dua gol penting juga dicetak bek tengah hasil alih peran tersebut: saat menghadapi BVB pada pekan ke-29, ia mencetak gol kemenangan 1-0. Melawan Arsenal, yang kemudian menjadi finalis Liga Champions, ia menanduk Werkself unggul pada leg pertama dan sempat membuat fan Bayer memimpikan sensasi yang sangat besar.

Andrich ingin kembali ke tim DFB di bawah Klopp dan membutuhkan menit bermain

Kini, masa Andrich di Leverkusen tampaknya akan berakhir setelah lima tahun dan meski kontraknya masih berlaku hingga 2028. "Selama tidak ada yang mengusir saya atau saya merasa harus melakukan sesuatu yang baru, saya tidak akan memaksakan transfer," kata Andrich sendiri belum lama ini kepada Bild, ketika rumor perpisahan pertama dan minat dari Eintracht Frankfurt beredar.

Secara konkret, menurut kicker hal itu tidak pernah menjadi nyata dengan klub asal Hessen tersebut, tetapi kini Andrich tampaknya benar-benar harus "melakukan sesuatu yang baru" apabila ia masih ingin terus mendapatkan banyak menit bermain. Keinginan ini bisa membawanya ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam kariernya. Setidaknya, Andrich cukup bisa membayangkan kepindahan ke sana.

Topik tim nasional juga belum sepenuhnya dicoret Andrich karena awal baru di bawah pelatih tim nasional Jürgen Klopp. "Pada dasarnya saya punya target untuk kembali ada di sana. Saya ingin kembali masuk ke radar tim nasional," katanya kepada kicker pada awal Agustus: "Saya punya ambisi untuk kembali menjadi bagian dari tim dan ingin merasakan sesuatu lagi bersama tim nasional."

Andrich sudah mengenal Klopp sebagai pakar TV

Dengan Klopp, sudah ada komunikasi intens selama Piala Dunia. Keduanya bekerja sebagai pakar TV untuk Magenta selama turnamen berlangsung. "Setiap kali kami bertemu, rasanya sangat menyenangkan. Kami banyak berbicara tentang sepakbola," kata gelandang yang dibina di Hertha BSC itu.

Sebelumnya, Andrich gagal masuk skuad Piala Dunia milik Julian Nagelsmann, sementara pada Euro 2024 di kandang sendiri ia masih menjadi pilihan utama di samping Toni Kroos. Kini, ia tampaknya juga akan benar-benar kehilangan tempatnya di Leverkusen.

Tempat itu nantinya akan diisi oleh tenaga-tenaga yang lebih muda. Leverkusen, misalnya, mendapatkan talenta top Kennet Eichhorn pada bursa transfer musim panas, yang bisa mengisi persis peran Andrich di lini tengah defensif. Namun, pada pemain yang kini berusia 17 tahun itu didiagnosis "gangguan metabolisme yang memerlukan perawatan". Kapan Eichhorn bisa menjalani debutnya untuk Werkself karena itu masih benar-benar belum bisa dipastikan.

Getty Images







