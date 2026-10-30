Menurut pelatih kepala sementara Aaron Danks dalam konferensi pers pada Jumat, kemungkinan Neuer tampil melawan BVB pada Sabtu (pukul 18.30) "sayangnya masih sedikit terlalu dini". "Kakinya masih sedikit sakit. Dia melihat perkembangannya dari hari ke hari." Karena itu, Jonas Urbig (23) akan menjaga gawang Bayern untuk ketiga kalinya secara beruntun dan ketujuh kalinya secara keseluruhan musim ini, menggantikan kiper utama berusia 40 tahun tersebut.

Sementara itu, Kimmich berpeluang kembali masuk skuad. Gelandang pengatur permainan berusia 31 tahun itu absen dalam tiga pertandingan terakhir akibat kematian mendadak ayahnya, tetapi kini telah kembali ke fasilitas latihan di Säbener Straße. "Jo sudah menjalani dua sesi latihan individu. Hari ini dia akan menjalani latihan bersama tim untuk pertama kalinya," jelas Danks. "Setelah itu, kami akan berbicara dengannya dan melihat bagaimana kondisinya."

FC Bayern: Siapa lagi yang dipastikan absen selain Manuel Neuer?

Anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl juga mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Kimmich. "Hidup kini berbeda baginya. Tidak perlu kita tutup-tutupi. Ketika hal seperti itu terjadi dalam keluarga, hidup berubah. Kami akan memberikan semua dukungan kepadanya. Kami benar-benar melakukannya, bukan sekadar mengatakannya. Ketika Jo mulai menjalani keseharian barunya dan merasa siap, saya cukup yakin staf pelatih bersama Jo akan mempertimbangkan apakah besok saat yang tepat baginya."

Pelatih kepala Vincent Kompany juga masih absen karena sedang memulihkan diri dari iritasi selaput otak. Menurut Danks, yang menggantikannya, saat ini tidak ada pembicaraan dengan Kompany mengenai urusan olahraga hingga ia kembali, kemungkinan setelah jeda pertandingan internasional pada pertengahan November. Selain Kompany dan Neuer, FC Bayern juga dipastikan tidak dapat menurunkan Jamal Musiala, Luis Diaz, dan Bara Ndiaye yang cedera saat menghadapi BVB.