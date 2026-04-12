Kabar mengenai kemungkinan Iran mundur dari Piala Dunia dilaporkan dapat membuka peluang bagi Italia

Impian Italia untuk lolos ke Piala Dunia berpotensi bangkit kembali di tengah beredarnya kabar bahwa Iran mungkin akan mundur dari turnamen tersebut akibat situasi politik dan konflik dengan Amerika Serikat, dengan laporan yang menyebutkan bahwa turnamen mini dapat diselenggarakan antara sejumlah negara yang tidak lolos ke ajang bergengsi tersebut.

Meskipun impian Italia untuk kembali ke panggung global pupus setelah kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti di final playoff Eropa, Azzurri mungkin memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengubah nasib mereka.

Posisi tim nasional Iran terkait partisipasi dalam turnamen yang akan digelar musim panas mendatang masih belum jelas di tengah perang yang sedang dilancarkan Iran, meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino telah memastikan bahwa tim Asia tersebut akan berpartisipasi di Grup G bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Sampai berita ini ditulis, Iran dijadwalkan memulai kampanyenya pada 16 Juni melawan Selandia Baru, sebelum bertemu Belgia di California, lalu menghadapi Mesir di Lumen Field, Seattle.

Playoff antarbenua untuk pertama kalinya

Iran mungkin terpaksa mundur dari Piala Dunia, terutama setelah FIFA memutuskan untuk tidak memindahkan pertandingan tim tersebut ke luar Amerika Serikat, yang akan menempatkan badan pengatur sepak bola dunia itu dalam posisi yang canggung hanya beberapa minggu sebelum turnamen dimulai.

Namun, sebuah laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa playoff kontinental khusus jika Iran mundur mungkin akan digelar.

Playoff ini akan melibatkan dua tim dari Asia dan dua dari Eropa di antara tim-tim yang tidak lolos ke turnamen.

Berkat peringkat dunianya, Italia tampaknya menjadi kandidat yang hampir pasti untuk mengisi salah satu dari dua slot Eropa dalam babak playoff potensial ini, jika penarikan diri Iran secara resmi dikonfirmasi.

Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina dan gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022—sebuah bencana yang menyebabkan Gennaro Gattuso mundur dari jajaran pelatih dan juga memicu pengunduran diri presiden federasi sepak bola Italia.

Tim nasional UEA juga berpotensi menjadi kandidat untuk mengikuti babak playoff khusus, mengingat mereka tersingkir oleh Irak, yang lolos ke babak playoff antarbenua dan berhasil melaju ke putaran final melalui babak tersebut.

Sementara itu, FIFA telah menekankan bahwa mereka mengharapkan turnamen tersebut berlangsung sesuai jadwal pertandingan saat ditanya mengenai hal tersebut.