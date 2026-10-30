Klub Arsenal telah melakukan pembicaraan awal yang bersifat tidak resmi mengenai perpanjangan kontrak bintang Norwegia mereka, Martin Odegaard, yang tengah menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa.

Jaringan "Sky Sport" menyebutkan bahwa nama Odegaard telah menjadi pusat pembahasan di internal Bayern Munich, dengan catatan bahwa kontraknya bersama Arsenal akan berakhir pada musim panas 2028.

Beberapa tahun terakhir menyaksikan komunikasi yang berulang antara Odegaard dan Bayern Munich, namun tidak ada kesepakatan transfer yang terwujud. Kini, persoalan ini mulai mendapatkan momentum baru, karena Arsenal berupaya memperpanjang kontrak sang playmaker lebih awal.

Arsenal sangat berkeinginan untuk menghindari Odegaard mencapai tahun terakhir kontraknya, agar klub tidak menghadapi kemungkinan kepergiannya secara gratis pada tahun 2028.

Menurut informasi "Sky Sport", jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kontrak baru, maka Arsenal juga akan mempertimbangkan, pada tahap selanjutnya, kemungkinan menjual pemain tersebut pada musim panas mendatang. Di samping itu, Odegaard telah menerima pertanyaan dari sejumlah klub besar Eropa lainnya.

Namun dari sudut pandang Bayern Munich, saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah apa pun dalam urusan ini. Meskipun pemain tersebut memiliki ketertarikan awal terhadap kemungkinan pindah ke klub Jerman itu, Odegaard saat ini tidak berada dalam daftar target transfer prioritas para petinggi klub asal Bayern tersebut.

Pemain Norwegia itu menjadi salah satu elemen terpenting Arsenal selama bertahun-tahun, dan ia berkembang di bawah arahan pelatih Mikel Arteta, hingga menjadi salah satu pemain tengah ofensif terbaik di Eropa. Sebagai kapten tim, ia memiliki peran yang sangat penting baik di level teknis maupun di dalam ruang ganti.

Odegaard pindah secara permanen ke Arsenal pada musim panas tahun 2021, datang dari Real Madrid dengan nilai sekitar 35 juta euro, setelah masa peminjaman yang berlangsung selama 6 bulan. Sejak saat itu, pemain yang kini berusia 27 tahun tersebut telah menjalani 248 pertandingan resmi bersama Arsenal, mencetak 46 gol dan menyumbang 47 assist.

Selain meraih dua gelar Community Shield Inggris pada musim 2023-2024 dan 2026-2027, Odegaard juga mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris bersama Arsenal pada musim lalu.