Klub Atletico Madrid mengumumkan meninggalnya salah satu pemegang tiket musiman akibat serangan jantung, pada saat dirinya memasuki Stadion Metropolitano sebelum laga melawan Deportivo La Coruna, yang berakhir dengan kemenangan tim Madrid itu dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang diselimuti suasana duka akibat insiden tragis tersebut.

Klub Spanyol itu menyampaikan pesan belasungkawa melalui akun-akun resminya di media sosial, yang di dalamnya mereka mengungkapkan simpati kepada keluarga dan sahabat suporter tersebut, serta menegaskan bahwa tim medis telah berupaya sekuat tenaga untuk menyadarkannya, namun upaya itu tidak berhasil. Klub juga turut serta dalam prosesi penghormatan yang digelar di stadion sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang.

Meski insiden tersebut terjadi, pertandingan tetap berlangsung secara normal, setelah tim wasit menerima penegasan dari pihak keamanan bahwa laga dapat dilanjutkan tanpa memengaruhi jalannya pertandingan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan resmi wasit Jose Maria Sanchez Martinez, yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Dalam laporannya, wasit menjelaskan bahwa koordinator keamanan dari Kepolisian Nasional, didampingi direktur keamanan Atletico Madrid dan direktur pertandingan Liga Spanyol, hadir ke ruang ganti wasit saat jeda dan memberitahu mereka bahwa pertandingan dapat dilanjutkan, dengan kejadian tersebut dicatat dalam laporan resmi.

Di atas lapangan, pemain Argentina Julian Alvarez memastikan kemenangan bagi Atletico Madrid dengan mencetak satu-satunya gol kemenangan, namun hasil pertandingan tersebut tersisih ke belakang di tengah tragedi yang merenggut nyawa salah satu suporter tim sebelum laga dimulai.