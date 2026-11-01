Al Ahli menerima suntikan penting jelang laga yang dinanti-nantikan melawan Al Sadd dari Qatar, setelah kiper asal Senegal mereka, Edouard Mendy, hampir dipastikan kembali ke susunan pemain inti, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Senin sebagai bagian dari kompetisi pekan keempat Liga Champions Asia Elite, menurut yang diungkap sejumlah laporan media.

Berdasarkan surat kabar " Arriyadiyah " asal Arab Saudi, Al Ahli mendapatkan kembali jasa Mendy, yang berusia 34 tahun, setelah absen dari laga-laga terakhir timnya akibat cedera, sehingga ia menjadi kandidat untuk tampil kembali dalam susunan pemain inti pada ujian kontinental mendatang.

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Dalam rangka persiapan menghadapi laga tersebut, para pemain Al Ahli pada Sabtu hanya menjalani latihan pemulihan di dalam hotel tempat tim menginap di Qatar, di bawah arahan pelatih asal Belanda Marino Pusic, dengan tujuan mempersiapkan kondisi fisik para pemain sebelum kembali melakukan kerja di lapangan.

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Al Ahli dijadwalkan menjalani sesi latihan utama dan terakhir pada Minggu, sebagai persiapan menghadapi pertandingan melawan Al Sadd, dengan lima belas menit pertamanya terbuka untuk media, sesuai pengaturan yang disepakati sebelum laga.

Al Ahli memasuki laga kontinental ini dengan menempati peringkat ketiga di grup wilayah barat dengan koleksi 7 poin, yang dikumpulkan dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, berupaya meraih hasil positif yang memperkuat posisinya di klasemen dan menunjang peluangnya untuk melanjutkan perjalanan di turnamen tersebut.