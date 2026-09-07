Barcelona di bawah arahan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, melanjutkan penampilan mengesankan di La Liga setelah meraih start terbaik dalam sejarah klub, melampaui rekor yang pernah dicatatkan Pep Guardiola dan Luis Enrique.

Klub Katalan itu mengawali musim dengan meraih empat kemenangan beruntun, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol, meski tanpa memiliki penyerang murni. Dengan hasil ini, mereka melewati awal musim 1929-1930, 2009-2010, dan 2014-2015, yakni musim-musim yang dua di antaranya menyaksikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Eropa di bawah kepemimpinan Guardiola dan Luis Enrique, sebuah pertanda baik bagi tim saat ini akan kemungkinan meraih gelar serupa.

Barcelona meraih tiga kemenangan dengan skor lima gol dalam empat pekan pertama, setelah menghancurkan Elche dan Valencia dengan skor 5-0, serta mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 di Stadion "Spotify Camp Nou", dan menang atas Athletic Bilbao 2-0 dalam laga dengan hasil paling ketat.

Dari sisi pertahanan, tim ini juga tampil kuat, karena hanya kebobolan dua gol, yang keduanya dicetak oleh Sergio Camello, pemain Rayo Vallecano.

Menurut surat kabar Sport Katalan, Barcelona mengakhiri empat pekan pertama dengan selisih gol mencapai +15, setelah mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol, yang merupakan start terbaik dalam sejarah klub di kompetisi La Liga.

Dengan demikian, Flick melampaui rekor yang dicatatkan James Bellamy pada musim 1929-1930, Pep Guardiola pada musim 2009-2010, dan Luis Enrique pada musim 2014-2015, di mana rekor sebelumnya adalah empat kemenangan dengan selisih gol +11.

Start terbaik kedua dalam sejarah La Liga

Barcelona juga menyamai start terbaik kedua dalam sejarah La Liga, rekor yang dicatatkan Real Madrid pada musim 1958-1959, ketika mencetak 19 gol dan kebobolan empat gol.

Real Madrid masih memegang rekor start terbaik dalam sejarah kompetisi, setelah mencetak 21 gol dan hanya kebobolan satu gol dalam empat pekan pertama musim 1987-1988.

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Meski memiliki daya gedor yang sangat besar, start Barcelona saat ini bukanlah yang terbaik dari segi produktivitas gol dalam sejarah klub.

Pada musim 1949-1950, tim mencetak 19 gol dalam empat laga pertama, sementara pada musim 1950-1951 mereka mencetak 21 gol, namun tidak satu pun dari kedua tim tersebut meraih kemenangan dalam empat laga pertamanya.

Rekor baru untuk Flick

Prestasi pelatih asal Jerman itu tidak terbatas pada start sempurna di liga, karena ia juga menjadi pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam 80 laga pertamanya bersama Barcelona.

Flick mencapai 63 kemenangan, melampaui Luis Enrique yang meraih 62 kemenangan, dan Pep Guardiola yang hanya meraih 61 kemenangan dalam periode yang sama.

Barcelona berupaya melanjutkan hasil-hasil gemilangnya sebelum jeda internasional, karena mereka akan menghadapi Levante dan Sevilla di kandang lawan, serta menjamu Racing, sementara memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa pada Rabu mendatang dengan menjamu Feyenoord di Stadion Camp Nou.

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