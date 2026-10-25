Gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong, kembali tampil bersama Barcelona setelah absen selama 155 hari, ketika pelatih Hansi Flick menurunkannya pada menit ke-74 dalam laga menghadapi Real Madrid, yang berakhir dengan kekalahan tim Catalan dengan skor 2-1, dalam ajang La Liga Spanyol.

Gelandang itu mendapat sambutan meriah dari suporter Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou, setelah masuk menggantikan Fermin Lopez, dalam upaya Flick untuk menyegarkan lini tengah dan mencari gol yang bisa memberi timnya keunggulan, sementara skor saat itu masih menunjukkan hasil imbang 1-1.

Comeback de Jong datang pada momen yang sulit, di tengah laga terbuka yang berlangsung cepat dan penuh persaingan, karena Flick mengubah posisi pemain itu di dalam lapangan, sehingga ia tampil di sisi kanan lini tengah pada level yang sama dengan posisi yang dimainkan Pedri.

Namun kegembiraan atas kembalinya ia tidak berlangsung lama, setelah Real Madrid berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-87, melalui serangan balik yang dituntaskan Kylian Mbappe, sehingga Barcelona gagal meraih tiga poin dari El Clasico.

De Jong sebelumnya mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanan pada 23 Juli 2026, yang membuatnya absen dari lapangan selama berbulan-bulan, kecuali partisipasinya bersama timnas Belanda di Piala Dunia musim panas.

Pemain itu sebelumnya mengakui bahwa ia memahami kekecewaan sebagian suporter Barcelona terkait penampilannya bersama timnas, di saat ia tidak mampu bermain bersama klubnya.

Meski kekalahan terasa pahit, kembalinya de Jong, menurut surat kabar "Sport", merupakan dorongan positif bagi Barcelona dan Hansi Flick, karena gelandang itu kini secara bertahap tersedia untuk memulihkan kebugaran dan ritme pertandingannya, serta memberikan kontribusi pada fase mendatang musim ini.