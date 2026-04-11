Al-Nassr mencatatkan rekor baru yang bersejarah, setelah berhasil mengalahkan Al-Akhdoud dengan skor 2-0 tanpa balasan, dalam laga putaran ke-28 Liga Roshen Saudi. Pertandingan ini menegaskan keunggulan tim dan konsistensi mereka dalam menampilkan performa yang solid sepanjang musim ini.

Kemenangan ini mencerminkan stabilitas teknis dan hasil positif yang dialami Al-Nassr, baik dalam hal performa serangan maupun disiplin taktis, yang memungkinkannya memperkuat posisinya di puncak klasemen dan semakin mendekati penentuan juara di putaran-putaran mendatang.

Al-Nassr terus mencatatkan rekor impresifnya musim ini, setelah berhasil meraih kemenangan keempat berturut-turut dalam 14 laga di Liga Roshen Saudi, memecahkan rekor sebelumnya yang dicatat pada musim 2013-2014 ketika mereka mencatatkan 13 kemenangan beruntun.

Dan yang menjadi harapan bagi para pendukung Al-Nassr dalam situasi ini, musim 2013-2014 menyaksikan "Al-Alamy" dinobatkan sebagai juara Liga Saudi, dengan selisih dua poin di atas Al-Hilal yang finis di posisi kedua.

Dan dalam pertandingan tandang, "Al-Alamy" terus menunjukkan keunggulannya yang mencolok, meraih kemenangan kedelapan berturut-turut di luar kandang, menyamai rekor terbaik kemenangan tandang dalam sejarahnya di kompetisi ini, sebagai indikasi jelas akan ketangguhan mental dan stabilitas teknis yang ditunjukkan tim sepanjang musim ini.

Pertandingan ini juga menampilkan penampilan gemilang kapten Al-Nassr, Cristiano Ronaldo asal Portugal, yang mencetak gol pertama pada menit ke-15 babak pertama, sehingga kini hanya tinggal dua gol lagi untuk mencapai 100 gol di Liga Roshen.

Dengan kemenangan ini, Al-Nassr mengumpulkan 73 poin di puncak klasemen, sementara Al-Akhdoud tetap di 16 poin di peringkat ke-17, sehingga selisih poin antara Al-Nassr dan Al-Hilal yang berada di posisi kedua kembali menjadi 5 poin.



