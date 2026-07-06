Kabar gembira mengakhiri kekhawatiran Tuchel menjelang laga melawan Norwegia

Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, memperkirakan Reece James akan siap bermain bersama The Three Lions dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia, dini hari Minggu mendatang.

Krisis Tuchel di posisi bek kanan semakin parah setelah Jarell Quansah mendapat kartu merah dalam kemenangan timnya atas Meksiko dengan skor 3-2 dini hari Senin ini, yang berarti bek Bayer Leverkusen tersebut tidak dapat bermain dalam pertandingan Inggris berikutnya di babak gugur di Miami.

James belum kembali berlatih penuh setelah mengalami cedera otot paha belakang dalam pertandingan putaran kedua fase grup melawan Ghana, dan ia absen dalam pertandingan melawan Panama, Republik Demokratik Kongo, dan Meksiko.

Namun, ada harapan yang semakin besar bahwa pemain berusia 26 tahun itu dapat meringankan masalah Inggris di posisi bek kanan dengan kembali berlatih penuh pekan ini, menurut BBC.

Setelah Kwansa menerima kartu merah pada menit ke-54 saat melawan Meksiko, Ezri Konsa—yang menjadi starter di semua pertandingan Inggris sebagai bek tengah—mengakhiri pertandingan sebagai bek kanan.

Selama lima pertandingan, James, Jed Spence, Konsa, John Stones, Kwansa, dan gelandang Declan Rice bergantian tampil sebagai bek sayap kanan pada waktu-waktu tertentu, sementara Tino Levramento mengalami cedera betis menjelang turnamen ini.

Konsa dan Spence masih menjadi opsi yang tersedia bagi Tuchel, namun kehadiran James yang diantisipasi akan menjadi kabar baik mengingat kapten Chelsea tersebut diakui sebagai pilihan utama di posisi bek kanan timnas Inggris.







