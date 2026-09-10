Sejumlah laporan media mengungkap kondisi kiper Maroko Yassine Bounou dan winger Belanda Crysencio Summerville, dua bintang Al Hilal, terkait keikutsertaan mereka pada laga melawan Al Taawoun mendatang di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun, lusa Sabtu, di Stadion Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa peluang Bounou untuk tampil dalam laga tersebut menjadi tipis, akibat cedera yang dialaminya selama periode belakangan ini.

Bounou sebelumnya mengalami cedera pada otot hamstring sebelum laga menghadapi Neom, Senin lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan keenam Liga Roshn. Mohammed Al Owais tampil menggantikannya, namun gagal melindungi timnya dari kekalahan dengan dua gol tanpa balas.

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Surat kabar itu menjelaskan bahwa kondisi kiper Maroko tersebut terkait keikutsertaannya dalam perjalanan rombongan Al Hilal ke Al Qassim tampak belum jelas, setelah sesi terapi yang dijalaninya kemarin Rabu, dengan kondisi finalnya baru akan terlihat pada latihan terakhir sebelum keberangkatan.

Di sisi lain, Summerville telah siap untuk tampil dalam laga melawan Al Taawoun, setelah pulih dari cedera yang dialaminya pada laga menghadapi Neom lalu.

"Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa keluhan otot pada winger Belanda tersebut ringan, sehingga membuatnya siap untuk tampil dalam laga secara normal.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal menempati puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 15 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr dan Al Qadsiah yang menempati posisi kedua dan ketiga secara berurutan.