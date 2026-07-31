Winger klub Inggris Chelsea asal Ukraina, Mykhailo Mudryk, kini dapat langsung kembali menjalani pertandingan dan berpartisipasi dalam kompetisi resmi, menyusul keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang mengabulkan sebagian banding yang ia ajukan atas hukuman larangan bermain selama empat tahun akibat kasus doping.

Winger Ukraina berusia 25 tahun itu sebelumnya menjauh dari lapangan dan tidak memainkan satu pun pertandingan kompetitif sejak November 2024, setelah keputusan Asosiasi Sepak Bola Inggris untuk menskorsnya sementara pada bulan berikutnya, menyusul terbuktinya "hasil positif" untuk zat terlarang "meldonium" dalam sampel pemeriksaannya, sebelum akhirnya dijatuhi keputusan larangan bermain maksimal selama empat tahun.

Mudryk mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang kemudian mengeluarkan putusan akhir yang memungkinkannya kembali berkompetisi "secara langsung", setelah ia mengakui pelanggaran aturan antidoping dan menyetujui tercapainya kesepakatan yang menetapkan penghitungan masa larangan setara dengan durasi yang telah ia lalui jauh dari lapangan.

Di sisi lain, Chelsea melalui pernyataan yang dipublikasikan di situs resminya menyatakan harapannya agar Mudryk kembali meraih "kebugaran fisik penuh dan kembali ke dalam skuad di atas lapangan", seraya menegaskan bahwa sang pemain akan secara resmi bergabung dalam tur persiapan tim menyambut musim baru.