Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fath, untuk memimpin pertandingan semifinal kedua Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim nasional Argentina dan Inggris, dalam salah satu laga paling dinanti di turnamen tersebut.

Pemilihan Al-Fath ini merupakan pengakuan atas penampilannya yang luar biasa selama turnamen; di mana ia memimpin beberapa pertandingan besar dengan sangat kompeten, sehingga memperkuat kepercayaan FIFA terhadap kemampuannya dalam memimpin pertandingan sepenting ini.

Al-Fath, yang lahir di Kota Casablanca, Maroko, sebelum memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat dan menjadi wasit internasional, dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka yang berpartisipasi dalam Piala Dunia ini, di mana ia terus menunjukkan performa menonjol yang membuatnya dihormati oleh komunitas sepak bola global.

Namun, penunjukan ini secara praktis mengakhiri peluang Al-Fath untuk memimpin pertandingan final, karena FIFA biasanya menghindari penugasan dua pertandingan terakhir di turnamen (semifinal dan final) kepada wasit yang sama, demi menjaga keseimbangan dan netralitas.

Di sisi lain, menurut situs “Foot Mercato”, nama wasit asal Maroko, Jalal Al-Jadid, menonjol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memimpin pertandingan final, setelah penampilan luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang turnamen, yang memukau para penonton dan pakar, sehingga menjadikannya pilihan terdepan untuk memimpin pertandingan terpenting dalam sepak bola dunia.