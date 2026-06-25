Kabar gembira bagi Al-Hilal... Piala Dunia mendekatkan Cancelo dan Barcelona ke proyek jangka panjang

Pemain asal Portugal, João Cancelo, tampaknya akan tetap berseragam Barcelona pada musim depan, berkat penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, yang kembali membuka pembahasan mengenai masa depannya di klub Catalan tersebut.

Cancelo sebelumnya telah meninggalkan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu dengan status pinjaman, sebelum berhasil mengembalikan sebagian besar performa terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir, baik bersama Barcelona maupun tim nasional Portugal di Piala Dunia.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “SPORT”, manajemen Barcelona merasa sangat puas dengan penampilan sang pemain selama turnamen tersebut, baik dari segi teknis maupun fisik.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa ada keyakinan yang kuat di kalangan manajemen olahraga dan dewan direksi mengenai pentingnya mempertahankan Cancelo, yang dianggap sebagai salah satu pemain yang mampu memainkan peran penting dalam proyek olahraga klub pada tahun-tahun mendatang.

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Meskipun Barcelona jelas-jelas ingin mempertahankan sang pemain secara permanen, kendala utama tetap terletak pada tuntutan finansial dari klub Al-Hilal.

Menurut laporan, klub asal Arab Saudi tersebut tidak bersedia melepas sang pemain dengan harga di bawah 25 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Barcelona mengingat kondisi keuangan klub saat ini.

Namun, penampilan gemilang Cancelo di Piala Dunia mungkin dapat mengubah situasi dalam waktu dekat, terutama dengan terus meningkatnya nilai teknis dan pasarnya, serta keinginan pelatih dan manajemen olahraga untuk mempertahankan jasanya.