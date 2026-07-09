Kabar gembira bagi Al-Ahly... Abu Rida meminta satu tempat tambahan di Liga Champions Afrika

Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Afrika, yang berisi permintaan untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi.

Zamalek dan Pyramids bersiap mewakili Mesir di Liga Champions Afrika pada musim depan, sementara Al Ahly akan berlaga di Piala Konfederasi, setelah menempati posisi ketiga di Liga Utama Mesir.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir di platform X mempublikasikan pernyataan resmi federasi tersebut, yang memuat permintaan Abu Rida untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi, dengan menyediakan satu slot tambahan bagi setiap federasi anggota CAF.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa permintaan Abu Rida tersebut diajukan sehubungan dengan prestasi yang diraih oleh federasi-federasi Afrika yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Pernyataan Federasi Sepak Bola Mesir tersebut menyebutkan, “Dengan demikian, kuota beberapa federasi dapat ditingkatkan, sesuai dengan kriteria peringkat yang berlaku, menjadi 3 klub di Liga Champions Afrika dan 3 klub di Piala Konfederasi, dengan ketentuan bahwa partisipasi klub-klub tambahan tersebut dimulai dari babak kualifikasi.”

Jika permintaan Abu Rida dikabulkan, Al-Ahly akan berpartisipasi bersama Zamalek dan Pyramids di Liga Champions Afrika, alih-alih “Si Merah” tampil di Piala Konfederasi.