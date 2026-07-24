Sejumlah laporan media Turki mengungkap perkembangan krusial dalam negosiasi klub Besiktas dengan Mohamed Salah, kapten timnas Mesir dan bintang Liverpool.

Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan bahwa kesepakatan ini sempat menemui hambatan akibat tuntutan agen Mohamed Salah untuk memperoleh komisi senilai 7,5 juta euro, yang menyebabkan melambatnya negosiasi antara kedua belah pihak.

Menurut yang disampaikan jurnalis Turki tepercaya Yagiz Sabuncuoglu, melalui akunnya di situs "X", Ramy Abbas, agen Mohamed Salah, telah menurunkan tuntutannya terkait nilai komisi yang mencapai 7,5 juta euro.

Sabuncuoglu menjelaskan bahwa dengan demikian angkanya menjadi sangat mendekati nilai yang ditawarkan oleh presiden klub Besiktas, Serdal Adali, dalam sebuah langkah yang mendekatkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Besiktas terus mengintensifkan negosiasinya untuk merampungkan kesepakatan ini dalam beberapa hari mendatang, dalam sebuah transfer yang diperkirakan akan menjadi yang paling menonjol dalam sejarah Liga Turki jika diumumkan secara resmi.

Perkembangan ini datang setelah beberapa pekan kontak berkelanjutan antara manajemen klub Turki tersebut dan perwakilan pemain, di mana Besiktas menempatkan perekrutan Salah di puncak prioritasnya untuk memperkuat skuad tim pada musim baru.