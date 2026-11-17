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Arsenal menunjukkan ambisi jangka panjang dengan berupaya mengamankan masa depan para pilar pertahanannya, dimulai dari kontrak baru yang signifikan bagi Piero Hincapie. Klub London Utara itu telah memasuki tahap lanjut negosiasi dengan pemain timnas Ekuador tersebut sebagai penghargaan atas penampilan gemilangnya sejak datang dari Bundesliga.

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Arsenal ingin menghargai perkembangan gemilang Hincapie

Getty Images

Mikel Arteta dan jajaran petinggi Arsenal mengambil langkah proaktif untuk memastikan fondasi pertahanan mereka tetap utuh selama bertahun-tahun mendatang. Klub itu kini berada dalam tahap lanjut pembicaraan dengan bek berusia 24 tahun, Hincapie, mengenai perpanjangan kontrak jangka panjang. Sejak bergabung dengan Arsenal dari Bayer Leverkusen pada musim panas lalu, awalnya dengan status sementara sebelum kepindahannya dipermanenkan, pemain asal Amerika Selatan itu telah menjadi sosok yang tak tergantikan di tim utama yang bermarkas di Stadion Emirates.

Hincapie telah mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi untuk klub London Utara tersebut, membuktikan nilainya sebagai pemain penting dalam susunan pemain inti. Meski kontraknya saat ini masih berlaku lebih dari empat tahun, klub ingin mengakui perkembangan pesatnya. Ketentuan baru yang diusulkan diperkirakan mencakup perpanjangan 12 bulan dari kontraknya saat ini, disertai kenaikan gaji signifikan yang mencerminkan statusnya yang kian penting dalam skuad. Langkah ini menunjukkan keinginan klub untuk menangkal potensi ketertarikan klub-klub besar Eropa lainnya dengan memberikan penghargaan kepada para pemain terbaiknya jauh sebelum kontrak mereka berakhir, menurut BBC Sport.

Calafiori berikutnya dalam antrean untuk kontrak lebih baik

Hincapie bukan satu-satunya pilar pertahanan yang akan duduk bersama jajaran direksi Arsenal. Klub itu juga berniat membuka negosiasi resmi dengan bek kiri asal Italia, Riccardo Calafiori, mengenai pembaruan kontrak. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan perkembangan pesat sejak didatangkan dari Bologna pada 2024 dan telah menjadi bagian penting dalam rancangan taktik Arteta.

Meski kontrak pemain timnas Italia tersebut baru akan berakhir pada musim panas 2029, klub ingin menjaga keharmonisan dan momentum dengan membahas perpanjangan dalam waktu dekat. Strategi ini tampaknya menjadi bagian dari upaya lebih luas direktur olahraga Edu dan Arteta untuk membangun skuad yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

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Upaya besar memperpanjang kontrak berlanjut di seluruh skuad

Getty Images

Negosiasi dengan Hincapie dan Calafiori hanyalah perkembangan terbaru dalam upaya menyeluruh memperpanjang kontrak para pemain di Stadion Emirates. Arsenal juga mendekati tahap akhir untuk mengonfirmasi beberapa perpanjangan kontrak penting lainnya yang akan menggembirakan pendukung klub. Bek asal Belanda Jurrien Timber termasuk di antara pemain yang diperkirakan akan menandatangani kontrak baru, bersama penggerak lini tengah Declan Rice.

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Selain itu, klub akan merampungkan kontrak baru untuk kiper asal Spanyol David Raya, yang telah mengukuhkan diri sebagai pilihan utama di bawah mistar. Kesibukan dalam urusan kontrak ini menandakan bahwa Arsenal bukan lagi klub yang membiarkan para pemain terbaiknya memasuki tahun-tahun terakhir kontrak tanpa berupaya mempertahankan mereka.