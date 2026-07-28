Sepakbola Spanyol terbangun pada Selasa pagi ini dengan kabar meninggalnya mantan pemain sepakbola Borja Ferrer di usia 44 tahun, setelah perjuangan panjang melawan penyakit yang mengakhiri hidupnya di usia yang sangat muda. Kalangan sepakbola Spanyol pun kehilangan salah satu putranya yang telah meninggalkan jejak dalam perjalanan profesional mereka.

Real Madrid, melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs webnya, menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ferrer, yang merupakan bagian dari tim Real Madrid Castilla pada musim 2002-2003, dengan menyoroti profesionalisme mendiang pemain tersebut selama berada di barisan tim Los Blancos.

Dalam pernyataan resmi klub disebutkan: "Real Madrid, presidennya, dan dewan direksinya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Borja Ferrer, pemain Real Madrid Castilla pada musim 2002-2003."

Pernyataan itu menambahkan: "Real Madrid menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada seluruh anggota keluarganya, rekan-rekannya, dan orang-orang yang menyayanginya. Borja Ferrer meninggal dunia di usia 44 tahun."

Ferrer sebelumnya menjalani perjalanan karier sepakbola yang sederhana di liga-liga bawah Spanyol, di mana ia bermain untuk sejumlah klub, di antaranya Jerez, sebelum akhirnya pensiun dari sepakbola lebih awal karena masalah kesehatan yang menyertainya selama bertahun-tahun.

Sejumlah klub Spanyol dan mantan pemain turut merespons kabar duka tersebut, mengungkapkan kesedihan mendalam mereka atas kepergian Ferrer di usia yang begitu muda.