Real Madrid tengah menjalani salah satu periode terbaiknya musim ini. Setelah menang di El Clasico atas rival tradisional Barcelona, tim asuhan Mourinho kembali membuktikan level istimewanya dengan kemenangan penting atas Racing.

Kemenangan kemarin datang dengan skor telak 3-0, dengan Pan Diomande kembali tampil sebagai starter, serta absennya Vinicius Junior karena skorsing.

Pemain asal Pantai Gading itu kembali menyuguhkan penampilan luar biasa, yang dimahkotai dengan gol indah dari tepi kotak penalti. Statistiknya sejak kembali dari jeda internasional berbicara sendiri: empat gol dan empat assist dalam enam pertandingan yang ia jalani.

Perkembangan ini tidak luput dari perhatian Jorge Valdano, analis olahraga terkemuka, yang membahas perkembangan pemain tersebut di kanal Movistar, dengan menyoroti tingkat kematangannya sejak penampilan perdananya.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Legenda Real Madrid itu memulai ucapannya dengan berkata: "Diomande telah memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar; ia terlihat ragu-ragu di laga-laga awal."

Meski demikian, pria Argentina itu juga menyoroti dampak yang mungkin ditimbulkan penampilan kolektif positif ini terhadap Vinicius.

Valdano menyatakan: "Laga-laga ini menjadi kabar buruk bagi Vinicius, yang harus merebut kembali tempatnya yang telah diambil oleh rekan-rekannya."

Refleksi ini menyoroti situasi baru yang dihadapi pemain Brasil itu, karena tempatnya di susunan pemain inti tidak lagi terjamin setelah penampilan terakhir rekan-rekannya, terutama Diomande.

Oleh karena itu, Vinicius akan tampil sebagai starter pada hari Rabu dalam laga Liga Champions Eropa melawan AEK Athena, kemudian akan menjalani laga terakhir skorsingnya di LaLiga melawan Valencia, dan akan memenuhi syarat untuk kembali ke kompetisi domestik setelah jeda internasional dalam laga melawan Celta Vigo.

Mourinho menyatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Racing: "Saya mengagumi Vinicius, dan saya membutuhkannya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa ia akan menjadi starter."