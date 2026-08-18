Kabar buruk untuk Noah Atubolu? Eintracht Frankfurt kabarnya sedang mempertimbangkan langkah pemulangan yang spektakuler

Seperti yang diklaim harian Bild, selain pemain berusia 24 tahun itu dari klubnya saat ini SC Freiburg, ada juga beberapa kiper lain dalam daftar klub asal Hessen tersebut. Di antaranya juga Lukas Hradecky, yang kabarnya sudah lama menjadi topik pembahasan di Main.

Pemain berusia 36 tahun itu membela Eintracht dari 2015 hingga 2018, sebelum kemudian hengkang ke Bayer Leverkusen sebagai idola publik. Pada musim panas 2025, ia melanjutkan karier ke AS Monaco, tempat kiper Finlandia itu dikabarkan menerima gaji yang besar dan masih terikat kontrak kerja hingga 2027. Karena itu, kerja sama kembali jelas bukan perkara mudah.

Bagaimanapun, Atubolu tetap disebut sebagai solusi yang diprioritaskan untuk menutup masalah di bawah mistar. Ketertarikan yang diduga terhadap kiper yang ingin pindah itu mencuat setelah kekalahan telak 0-7 dalam laga uji coba melawan FC Brentford. Frankfurt dikabarkan sedang mencari nomor satu baru dan dengan demikian melakukan koreksi arah yang jelas, setelah anggota dewan olahraga Markus Krösche masih menegaskan selama pramusim bahwa ia ingin tetap mempertahankan duet Michael Zetterer dan Kaua Santos: "Saat ini bukan menjadi topik untuk mengubah konfigurasi tersebut."

Eintracht Frankfurt: Seberapa besar peluang transfer Noah Atubolu?

Namun, menurut Bild negosiasi sulit diperkirakan akan terjadi dengan SCF. Klub asal Breisgau itu kabarnya meminta antara 15 hingga 20 juta euro. Namun sebelumnya, setidaknya satu kiper lain harus meninggalkan klub - dan di sana masalah berikutnya menanti: menurut laporan tersebut, Zetterer tidak ingin meninggalkan SGE. Karena itu, Santos, yang sebenarnya diplot untuk menjadi penerus Kevin Trapp, dianggap sebagai kandidat yang lebih mungkin pergi.

Pemain muda Brasil itu telah membuat banyak blunder sejak dipromosikan menjadi nomor satu dan seharusnya kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri pada musim baru. Namun, kepercayaan terhadapnya tampaknya sudah kembali habis. Melawan Brentford, Santos sekali lagi tampil kurang meyakinkan, yang kabarnya membuat jajaran pimpinan dan pelatih Adi Hütter semakin mantap mengambil keputusan untuk merekrut sosok baru yang sudah berpengalaman. Laporan itu juga mempertanyakan apakah pemain berusia 23 tahun tersebut, yang selain itu dianggap rentan cedera, masih memiliki pasar.

Biaya transfer Atubolu juga menjadi masalah karena sisa skuad masih membutuhkan pembenahan. Di lini pertahanan maupun serangan masih tampak celah. Di lini ofensif, harapan untuk kembali meminjam Arnaud Kalimuendo masih tetap ada.

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Mengapa Noah Atubolu belum punya klub baru?

Sementara itu, Atubolu sedang berada dalam pencarian putus asa untuk menemukan klub baru, setelah beberapa bulan lalu ia menolak tawaran kontrak dari SCF dan menyampaikan keinginannya untuk pindah. Ia sudah tidak punya masa depan lagi di Freiburg, karena klub asal Breisgau itu sudah merekrut Mio Backhaus sebagai kiper baru dengan nilai rekor internal klub. Tujuan impian Atubolu tetap Premier League, tetapi hingga hari ini kepindahan ke sana belum menunjukkan tanda-tanda akan terwujud. Salah satunya karena ia dikabarkan telah menolak klub promosi Hull City dan Coventry City.

Menurut informasi dari kicker, AFC Bournemouth setidaknya menunjukkan ketertarikan yang longgar, tetapi negosiasi konkret disebut belum terjadi. Hal yang sama juga berlaku untuk klub-klub yang kabarnya turut berminat, yakni Olympique Marseille, SSC Napoli, dan Juventus Turin. Namun karena kompetisi liga di Inggris, Italia, dan Prancis sudah dimulai akhir pekan mendatang, tekanan waktu terhadap Atubolu dan para penasihatnya pun semakin besar.

Atubolu diwakili oleh agensi Epic Sports, yang dipimpin oleh Ali Barat yang dikenal luas dan eksentrik. Menurut kicker , penjaga gawang Jerman itu sudah "lama tidak puas" dengan kerja para perwakilannya, yang disebut telah memberinya harapan palsu.