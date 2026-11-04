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Barcelona mendapat pukulan telak setelah gelandang bintang Rodri mengalami cedera otot saat tampil di kompetisi Eropa. Pemain timnas Spanyol itu terpaksa ditarik keluar pada awal pekan ini, membuat Hansi Flick menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain menjelang laga penting di kompetisi domestik.

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Gelandang menepi setelah tersingkir dari Liga Champions

Tim medis Barcelona mengonfirmasi bahwa Rodri tidak akan tersedia untuk pertandingan liga mendatang melawan Atletico Madrid. Gelandang berusia 30 tahun yang lahir di Madrid itu menjalani pemeriksaan pada Rabu pagi setelah diganti saat jeda pertandingan Selasa karena merasakan ketidaknyamanan pada kaki kanannya. Dalam laga tersebut, Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aston Villa asuhan Unai Emery di Liga Champions di Camp Nou.

Dalam pembaruan medis resmi, Barcelona menjelaskan kondisi sang pemain. “Pemain tim utama Rodrigo Hernandez telah menjalani pemeriksaan medis setelah merasakan ketidaknyamanan pada ototnya dalam pertandingan kemarin melawan Aston Villa. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa ia mengalami cedera ringan pada otot bisep femoris kaki kanannya. Ia tidak akan tersedia untuk pertandingan Minggu depan melawan Atletico Madrid. Waktu pemulihan pastinya akan ditentukan berdasarkan perkembangan cederanya,” demikian pernyataan klub.

Pukulan besar bagi skema taktik Flick

Flick telah mengisyaratkan kemungkinan adanya masalah tersebut sesaat setelah peluit akhir di Spotify Camp Nou. Berbicara kepada pers, pelatih asal Jerman itu menjelaskan keputusannya mengganti pemain berusia 30 tahun tersebut saat jeda. “Saya mengganti Rodri karena ia merasakan sedikit ketidaknyamanan,” kata Flick.

Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak menguntungkan bagi Barcelona, mengingat pentingnya peran Rodri dalam sistem permainan saat ini. Sejak menjalani debutnya melawan Athletic Club pada akhir Agustus, pemain asal Spanyol itu hampir selalu masuk dalam susunan pemain inti.

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Rodri membentuk duet tangguh bersama Pedri dalam peran dua gelandang poros yang disukai Flick. Kemampuannya mengatur tempo pertandingan dan merebut kembali penguasaan bola membuatnya menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan dalam skuad.

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Kedalaman skuad Barcelona semakin terbatas

Sejak menjalani debut bersama Barcelona melawan Athletic Bilbao pada 27 Agustus, mantan bintang Manchester City itu telah bermain selama 945 menit dalam 14 penampilan di LaLiga dan Liga Champions. Ia menjadi starter dalam 11 pertandingan tersebut dan hanya absen saat menghadapi Elche selama beradaptasi dengan lingkungan barunya. Selain terus tampil di lapangan, pemain berusia 30 tahun itu juga berkontribusi di sepertiga akhir lapangan dengan satu gol dan satu assist, sekaligus memperkuat kendali lini tengah Barcelona.

Rodri menepi ketika ruang perawatan Barcelona sudah dipenuhi sejumlah nama besar. Klub saat ini tengah menghadapi masa sulit dengan Roony, Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart juga absen.

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Taruhan besar di puncak LaLiga

Barcelona saat ini memuncaki klasemen LaLiga dengan 30 poin, unggul tipis dua poin atas Atletico Madrid yang berada di posisi kedua dengan 28 poin. Karena itu, pertemuan mendatang menjadi momen penting dalam perburuan gelar. Sementara itu, Real Madrid membuntuti di posisi ketiga dengan 27 poin dan menanti peluang untuk memanfaatkan kemungkinan terpelesetnya salah satu dari kedua tim tersebut seiring memanasnya persaingan di papan atas.